https://ria.ru/20230925/ukraina-1898569448.html

Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину

Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину - РИА Новости, 25.09.2023

Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину

Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:16

2023-09-25T18:16

2023-09-25T18:54

венгрия

украина

виктор орбан

будапешт

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БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии парламента."Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем", — сказал глава правительства.В середине сентября венгерский вице-премьер Жолт Шемьен сообщал, что власти страны не станут проверять украинских беженцев на предмет воинской обязанности на родине и передавать данные Киеву. Он гарантировал безопасность каждому беженцу.Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет депортировать таких граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте этого года заявлял о "грубой" мобилизации в ВСУ закарпатских венгров.

https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html

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венгрия, украина, виктор орбан, будапешт