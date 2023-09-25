https://ria.ru/20230925/ukraina-1898569448.html
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину - РИА Новости, 25.09.2023
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину
Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:16
2023-09-25T18:16
2023-09-25T18:54
венгрия
украина
виктор орбан
будапешт
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БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии парламента."Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем", — сказал глава правительства.В середине сентября венгерский вице-премьер Жолт Шемьен сообщал, что власти страны не станут проверять украинских беженцев на предмет воинской обязанности на родине и передавать данные Киеву. Он гарантировал безопасность каждому беженцу.Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет депортировать таких граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте этого года заявлял о "грубой" мобилизации в ВСУ закарпатских венгров.
https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html
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венгрия, украина, виктор орбан, будапешт
Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Будапешт
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину
Орбан: Венгрия не будет выполнять просьбу Украины по возвращению военнообязанных