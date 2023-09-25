Рейтинг@Mail.ru
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 25.09.2023 (обновлено: 18:54 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898569448.html
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину - РИА Новости, 25.09.2023
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину
Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:16
2023-09-25T18:54
венгрия
украина
виктор орбан
будапешт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии парламента.&quot;Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем&quot;, — сказал глава правительства.В середине сентября венгерский вице-премьер Жолт Шемьен сообщал, что власти страны не станут проверять украинских беженцев на предмет воинской обязанности на родине и передавать данные Киеву. Он гарантировал безопасность каждому беженцу.Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет депортировать таких граждан.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте этого года заявлял о "грубой" мобилизации в ВСУ закарпатских венгров.
https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894499285.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, виктор орбан, будапешт
Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Будапешт
Венгрия отказалась возвращать военнообязанных украинцев на родину

Орбан: Венгрия не будет выполнять просьбу Украины по возвращению военнообязанных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, приехавших в Венгрию, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии парламента.
«

"Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем", — сказал глава правительства.

Украинский военный на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
На Украине задержали уклониста, притворявшегося женщиной
28 января, 13:06
В середине сентября венгерский вице-премьер Жолт Шемьен сообщал, что власти страны не станут проверять украинских беженцев на предмет воинской обязанности на родине и передавать данные Киеву. Он гарантировал безопасность каждому беженцу.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. В МВД Австрии, напротив, заявили, что страна не станет депортировать таких граждан.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте этого года заявлял о "грубой" мобилизации в ВСУ закарпатских венгров.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Германия пока не получала запросов о выдаче Украине военнообязанных
6 сентября, 12:57
 
ВенгрияУкраинаВиктор ОрбанБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала