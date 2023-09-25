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Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения - РИА Новости, 25.09.2023
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17:58 25.09.2023 (обновлено: 18:32 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения - РИА Новости, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
Президент Украины и канадские депутаты одарили громкими овациями 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку. Теперь властям Канады приходится... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:58
2023-09-25T18:32
канада
украина
варшава
владимир зеленский
джастин трюдо
дмитрий песков
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент Украины и канадские депутаты одарили громкими овациями 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку. Теперь властям Канады приходится извиняться. Как чествовали военного преступника в либерально-демократическом парламенте — в материале РИА Новости.Прославление нацистаДаже в Канаде не всем пришлись по вкусу аплодисменты престарелому пособнику нацистов. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо публичных извинений. Тот объяснил, что был не в курсе планов поприветствовать эсэсовца. И попытался оправдать Зеленского, добавив, что украинскую делегацию тоже не предупредили.Официально ответственность возложили на спикера палаты общин Энтони Рота. Он представил Хунку как "борца за украинскую независимость от русских в годы Второй мировой войны". Депутат уже выразил сожаление по этому поводу, сославшись на то, что не владел всей полнотой информации. "Я хотел бы принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира", — сказал он.Варшава тоже ждала извинений, поскольку "Галичина" жестоко расправлялась и с поляками. Однако Рота промолчал. "Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!" — написал посол в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X."Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. &lt;...&gt; Подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Российский посол в Канаде Олег Степанов подчеркнул: все это — следствие безнаказанности бывших нацистов.Молчание ЗеленскогоБританская газета Daily Mail отметила, что этнический еврей Зеленский пока не отреагировал на скандал. Никаких объяснений не последовало. "Резонанс в СМИ очень сильный. Скорее всего, ему все равно придется извиниться и перед польской, и перед еврейской общинами. Но, конечно, не перед русскими", — полагает ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.Однако, по его словам, этот инцидент мало что изменит. "В Польше грядут парламентские выборы. Политические партии, высказываясь против Киева, пытаются получить голоса антиукраински настроенного населения. После 15 октября все сойдет на нет. Варшава продолжит поддерживать киевский режим", — уверен специалист.В годы холокоста от рук гитлеровцев погибли прадед Зеленского и три брата его деда по отцу. Может, он и не знал, что в канадский парламент приведут престарелого нациста, но аплодировать ни его самого, ни его жену никто не заставлял.Дед украинского президента Семен Иванович Зеленский воевал в Красной армии, командовал стрелковой ротой. Награжден двумя орденами Красной Звезды. Победу встретил в звании гвардии лейтенанта. В 2019-м Зеленский посещал его могилу на 9 Мая."Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов", — написал он тогда в соцсетях."Первая украинская"Четырнадцатая добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция", она же "Галичина" или "1-я украинская", была создана германскими властями в апреле 1943-го. Немцы потребовали: в названии не должно быть слова "Украина", в символике (на нашивках, знаменах) никаких национальных флагов и тризубов, личный состав — только выходцы из Галиции, командиры — офицеры вермахта.Заявки подали 80 тысяч человек. Некоторых направили на усиление других формирований. Обучали недалеко от концлагеря Дахау в Баварии, в антисемитском и расистском духе. "Галичина" была одной из самых многочисленных дивизий СС (к концу 1944-го — около 20 тысяч бойцов), но, как правило, выполняла полицейские функции на оккупированных территориях, не вступая в масштабные боевые действия.В феврале 1944-го "Галичина" участвовала в сожжении 172 домов польского села Гута Пеняцкая, убийстве более 500 мирных жителей, включая женщин и детей. В марте украинские эсэсовцы уничтожили свыше 250 поляков в католическом монастыре села Подкамень. Кроме того, они воевали с югославскими и словацкими партизанами.Единственное крупное сражение дивизии — с наступающей Красной армией под Бродами в 1944-м. Советские войска взяли эсэсовцев в клещи, а затем полностью окружили. "Галичина" была разгромлена, потеряв до 15 тысяч человек (почти 80 процентов состава) убитыми и пленными. Ее переформировали.Нацистское пристанищеПосле войны Канада, как США и другие страны Запада, широко открыла двери для пособников нацистов. Поскольку большая украинская диаспора была там и раньше, в стране осели многие из ОУН-УПА* и других националистических организаций.Но "Галичина" — это СС. А эту организацию Нюрнбергский трибунал признал преступной. Канадские власти решились принять эсэсовцев только в 1950-м под давлением Комитета украинцев Канады, части местного истеблишмента и правительства Великобритании. Переселились более двух тысяч ветеранов дивизии, избежав наказания.Они основали "Братство ветеранов 1-й дивизии Украинской национальной армии" со штаб-квартирой в Торонто. Их информационный портал "Вісті комбатанта" действует и содержит ссылки на государственные органы Украины, в том числе на Министерство обороны.Ярослав Хунка родился в городе Урмань в 1925-м. Никогда свое прошлое не скрывал. В 1943-м вступил в "Галичину" добровольцем. В интернете описывал годы, проведенные вместе с нацистками, как самые счастливые в жизни.Нет ничего удивительного в том, что Хунку пригласили в канадский парламент."Там прекрасно знали, что делают. Их извинения — заранее придуманная отмазка. Украинские эсэсовцы запятнали себя зверствами в отношении мирного населения. Но в Канаде им сделали новую биографии, и жили они припеваючи. О них сейчас хорошо заботятся в домах престарелых. Канада финансирует множество проектов по возрождению нацизма на Украине. Это был знак Киеву и Прибалтике, что их ветераны могут не бояться наказания", — отметил в беседе с РИА Новости военный историк Юрий Кнутов.В Польше крайне негативно относятся ко всему, что связано с "Галичиной", добавил эксперт. Но выступать против украинского национализма и его поощрения Западом мешает зашкаливающая русофобия.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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канада, украина, варшава, владимир зеленский, джастин трюдо, дмитрий песков, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, политика
Канада, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Дмитрий Песков, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Политика
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения

В Кремле возмущены чествованием нациста в парламенте Канады

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент Украины и канадские депутаты одарили громкими овациями 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку. Теперь властям Канады приходится извиняться. Как чествовали военного преступника в либерально-демократическом парламенте — в материале РИА Новости.

Прославление нациста

Даже в Канаде не всем пришлись по вкусу аплодисменты престарелому пособнику нацистов. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо публичных извинений. Тот объяснил, что был не в курсе планов поприветствовать эсэсовца. И попытался оправдать Зеленского, добавив, что украинскую делегацию тоже не предупредили.
Официально ответственность возложили на спикера палаты общин Энтони Рота. Он представил Хунку как "борца за украинскую независимость от русских в годы Второй мировой войны". Депутат уже выразил сожаление по этому поводу, сославшись на то, что не владел всей полнотой информации. "Я хотел бы принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира", — сказал он.
Варшава тоже ждала извинений, поскольку "Галичина" жестоко расправлялась и с поляками. Однако Рота промолчал. "Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников!" — написал посол в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X.
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
"Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. <...> Подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Российский посол в Канаде Олег Степанов подчеркнул: все это — следствие безнаказанности бывших нацистов.

Молчание Зеленского

Британская газета Daily Mail отметила, что этнический еврей Зеленский пока не отреагировал на скандал. Никаких объяснений не последовало. "Резонанс в СМИ очень сильный. Скорее всего, ему все равно придется извиниться и перед польской, и перед еврейской общинами. Но, конечно, не перед русскими", — полагает ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.
Однако, по его словам, этот инцидент мало что изменит. "В Польше грядут парламентские выборы. Политические партии, высказываясь против Киева, пытаются получить голоса антиукраински настроенного населения. После 15 октября все сойдет на нет. Варшава продолжит поддерживать киевский режим", — уверен специалист.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
В годы холокоста от рук гитлеровцев погибли прадед Зеленского и три брата его деда по отцу. Может, он и не знал, что в канадский парламент приведут престарелого нациста, но аплодировать ни его самого, ни его жену никто не заставлял.
Дед украинского президента Семен Иванович Зеленский воевал в Красной армии, командовал стрелковой ротой. Награжден двумя орденами Красной Звезды. Победу встретил в звании гвардии лейтенанта. В 2019-м Зеленский посещал его могилу на 9 Мая.
"Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов", — написал он тогда в соцсетях.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Такого они не ожидали". На Западе оценили потери от сожженных "Леопардов"
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"Первая украинская"

Четырнадцатая добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция", она же "Галичина" или "1-я украинская", была создана германскими властями в апреле 1943-го. Немцы потребовали: в названии не должно быть слова "Украина", в символике (на нашивках, знаменах) никаких национальных флагов и тризубов, личный состав — только выходцы из Галиции, командиры — офицеры вермахта.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
Церемония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
Заявки подали 80 тысяч человек. Некоторых направили на усиление других формирований. Обучали недалеко от концлагеря Дахау в Баварии, в антисемитском и расистском духе. "Галичина" была одной из самых многочисленных дивизий СС (к концу 1944-го — около 20 тысяч бойцов), но, как правило, выполняла полицейские функции на оккупированных территориях, не вступая в масштабные боевые действия.
В феврале 1944-го "Галичина" участвовала в сожжении 172 домов польского села Гута Пеняцкая, убийстве более 500 мирных жителей, включая женщин и детей. В марте украинские эсэсовцы уничтожили свыше 250 поляков в католическом монастыре села Подкамень. Кроме того, они воевали с югославскими и словацкими партизанами.
© Фото : Public domainБойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды, 1944 год
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Public domain
Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды, 1944 год
Единственное крупное сражение дивизии — с наступающей Красной армией под Бродами в 1944-м. Советские войска взяли эсэсовцев в клещи, а затем полностью окружили. "Галичина" была разгромлена, потеряв до 15 тысяч человек (почти 80 процентов состава) убитыми и пленными. Ее переформировали.

Нацистское пристанище

После войны Канада, как США и другие страны Запада, широко открыла двери для пособников нацистов. Поскольку большая украинская диаспора была там и раньше, в стране осели многие из ОУН-УПА* и других националистических организаций.
Но "Галичина" — это СС. А эту организацию Нюрнбергский трибунал признал преступной. Канадские власти решились принять эсэсовцев только в 1950-м под давлением Комитета украинцев Канады, части местного истеблишмента и правительства Великобритании. Переселились более двух тысяч ветеранов дивизии, избежав наказания.
© РИА Новости / Петр Задорожный | Перейти в медиабанкБывшие солдаты дивизии СС "Галичина" во время чествования во Львовской области на Украине, июль 2016 года
Бывшие солдаты дивизии СС Галичина во время чествования в Львовской области на Украине. Июль 2016 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Бывшие солдаты дивизии СС "Галичина" во время чествования во Львовской области на Украине, июль 2016 года
Они основали "Братство ветеранов 1-й дивизии Украинской национальной армии" со штаб-квартирой в Торонто. Их информационный портал "Вісті комбатанта" действует и содержит ссылки на государственные органы Украины, в том числе на Министерство обороны.
Ярослав Хунка родился в городе Урмань в 1925-м. Никогда свое прошлое не скрывал. В 1943-м вступил в "Галичину" добровольцем. В интернете описывал годы, проведенные вместе с нацистками, как самые счастливые в жизни.
Нет ничего удивительного в том, что Хунку пригласили в канадский парламент.
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
"Там прекрасно знали, что делают. Их извинения — заранее придуманная отмазка. Украинские эсэсовцы запятнали себя зверствами в отношении мирного населения. Но в Канаде им сделали новую биографии, и жили они припеваючи. О них сейчас хорошо заботятся в домах престарелых. Канада финансирует множество проектов по возрождению нацизма на Украине. Это был знак Киеву и Прибалтике, что их ветераны могут не бояться наказания", — отметил в беседе с РИА Новости военный историк Юрий Кнутов.
В Польше крайне негативно относятся ко всему, что связано с "Галичиной", добавил эксперт. Но выступать против украинского национализма и его поощрения Западом мешает зашкаливающая русофобия.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Празднование Дня независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации
9 сентября, 08:00
 
КанадаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоДмитрий ПесковУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовПолитика
 
 
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