https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html

Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине

Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине - РИА Новости, 25.09.2023

Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине

Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:31

2023-09-25T16:31

2023-09-25T16:31

политика

украина

львов

россия

владимир путин

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

су-24

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами", — рассуждает эксперт.По его мнению, в какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что ВКС ее уничтожат.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, львов, россия, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, су-24