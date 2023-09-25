https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html
Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине
Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине - РИА Новости, 25.09.2023
Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине
Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:31
2023-09-25T16:31
2023-09-25T16:31
политика
украина
львов
россия
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
су-24
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, с которых взлетают украинские бомбардировщики Су-24, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. <…> На Западной Украине есть несколько таких полос. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами", — рассуждает эксперт.По его мнению, в какой-то момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что ВКС ее уничтожат.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, львов, россия, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, су-24
Политика, Украина, Львов, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Су-24
Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине
Офицер Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы вместе с Су-24 на Западной Украине