https://ria.ru/20230925/ukraina-1898505717.html
Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах
Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах - РИА Новости, 25.09.2023
Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах
Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:40
2023-09-25T14:40
2023-09-25T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в парламенте на открытии осенней сессии."Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", — сказал глава правительства.Орбан также сообщил, что "новое украинское руководство школы в Мукачево" запретило исполнять гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года и вводился в действие поэтапно.В Закарпатье, как утверждают в Будапеште, проживают 150 тысяч этнических венгров.Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в рамках закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу украинского закона о нацменьшинствах, однако тот не отреагировал.
https://ria.ru/20230608/vengry-1876958873.html
https://ria.ru/20230404/mobilizatsiya-1863032468.html
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886298043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах
Орбан не поддержит позицию Украины до возвращения прав закарпатским венграм
БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в парламенте на открытии осенней сессии.
"Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", — сказал глава правительства.
Будапешт заявил об отсутствии прогресса в вопросе прав венгров в Закарпатье
Орбан также сообщил, что "новое украинское руководство школы в Мукачево" запретило исполнять гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года и вводился в действие поэтапно.
В Закарпатье, как утверждают в Будапеште
, проживают 150 тысяч этнических венгров.
Будапешт заявил о грубой массовой мобилизации венгров из Закарпатья в ВСУ
Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
, в рамках закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.
Президент Венгрии Каталин Новак
сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому
замечания по поводу украинского закона о нацменьшинствах, однако тот не отреагировал.
Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ