https://ria.ru/20230925/ukraina-1898505717.html

Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах

Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах - РИА Новости, 25.09.2023

Орбан выдвинул условие поддержки Украины на международных форумах

Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:40

2023-09-25T14:40

2023-09-25T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 25 сен — РИА Новости. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном международном вопросе, пока Киев не восстановит в правах закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в парламенте на открытии осенней сессии."Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", — сказал глава правительства.Орбан также сообщил, что "новое украинское руководство школы в Мукачево" запретило исполнять гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года и вводился в действие поэтапно.В Закарпатье, как утверждают в Будапеште, проживают 150 тысяч этнических венгров.Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в рамках закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу украинского закона о нацменьшинствах, однако тот не отреагировал.

https://ria.ru/20230608/vengry-1876958873.html

https://ria.ru/20230404/mobilizatsiya-1863032468.html

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886298043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр