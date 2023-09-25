https://ria.ru/20230925/ukraina-1898403509.html

Пушков объяснил, почему Украина начала хамить Западу

Пушков объяснил, почему Украина начала хамить Западу - РИА Новости, 25.09.2023

Пушков объяснил, почему Украина начала хамить Западу

Хамство Украины в отношении Запада вызвано его собственной "украиноманией", в этом он должен винить только себя, такое мнение в своем Telegram-канале высказал... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T06:04

2023-09-25T06:04

2023-09-25T06:04

в мире

украина

германия

алексей пушков

виталий кличко

борис писториус

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Хамство Украины в отношении Запада вызвано его собственной "украиноманией", в этом он должен винить только себя, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", - отметил сенатор.По его словам, "странно видеть", как, к примеру, министр обороны ФРГ Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за отсутствия решения по передаче ВСУ немецких ракет Taurus. При этом из поведения Кличко следовало, что, "сколько ни дай Украине, ей все будет мало"."Так что Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести", - резюмировал Пушков.Ранее Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. При этом президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html

украина

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в мире, украина, германия, алексей пушков, виталий кличко, борис писториус