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Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо - РИА Новости, 25.09.2023
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04:17 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html
Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо
Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо - РИА Новости, 25.09.2023
Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо
Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, пишет Politico. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T04:17
2023-09-25T04:17
в мире
украина
польша
кайя каллас
матеуш моравецкий
роберт фицо
евросоюз
эстония
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, пишет Politico.Как отмечает издание, самый яркий тому пример — Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине вооружений.Западный дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом демонстрирует серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в ЕС. "Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки, - ред.) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо", — признал он.Как пишет Politico, несмотря на соблазн списать эту напряженность на избирательную кампанию в Польше, есть основания полагать, что она сохранится и после выборов. При этом проблема для Киева состоит в том, что поддержка ослабевает не только в Варшаве.Так, "громче и эффективнее всех" выступавшая в поддержку Украины премьер-министр Эстонии Кая Каллас воспринималась как "олицетворение воодушевленной Восточной Европы", однако авторитет политика пошатнулся из-за скандала с ее мужем, который оказался совладельцем компании, занимавшейся бизнесом в России.В результате Каллас, требовавшая от остальных прекратить всякие торговые отношения с Россией, "притихла", из-за чего Киев "лишился одной из своих активнейших сторонниц" на Западе, говорится в статье.Кроме того, Словакия, которая была одной из "самых завзятых сторонниц" Украины, может изменить свой курс после выборов 30 сентября. Бывший премьер-министр этой страны Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций и дальнейших поставок оружия Киеву, при этом, как свидетельствуют данные опроса Politico, он "близок к победе" на этих выборах.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. После этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html
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в мире, украина, польша, кайя каллас, матеуш моравецкий, роберт фицо, евросоюз, эстония, словакия
В мире, Украина, Польша, Кайя Каллас, Матеуш Моравецкий, Роберт Фицо, Евросоюз, Эстония, Словакия
Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо

Politico: самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши
Люди с флагами Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, пишет Politico.
Как отмечает издание, самый яркий тому пример — Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине вооружений.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Варшаве заявили, что несут самое тяжелое бремя поддержки Украины
22 сентября, 10:28
Западный дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом демонстрирует серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в ЕС. "Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки, - ред.) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо", — признал он.
Как пишет Politico, несмотря на соблазн списать эту напряженность на избирательную кампанию в Польше, есть основания полагать, что она сохранится и после выборов. При этом проблема для Киева состоит в том, что поддержка ослабевает не только в Варшаве.
Так, "громче и эффективнее всех" выступавшая в поддержку Украины премьер-министр Эстонии Кая Каллас воспринималась как "олицетворение воодушевленной Восточной Европы", однако авторитет политика пошатнулся из-за скандала с ее мужем, который оказался совладельцем компании, занимавшейся бизнесом в России.
В результате Каллас, требовавшая от остальных прекратить всякие торговые отношения с Россией, "притихла", из-за чего Киев "лишился одной из своих активнейших сторонниц" на Западе, говорится в статье.
Кроме того, Словакия, которая была одной из "самых завзятых сторонниц" Украины, может изменить свой курс после выборов 30 сентября. Бывший премьер-министр этой страны Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций и дальнейших поставок оружия Киеву, при этом, как свидетельствуют данные опроса Politico, он "близок к победе" на этих выборах.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. После этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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В миреУкраинаПольшаКайя КалласМатеуш МоравецкийРоберт ФицоЕвросоюзЭстонияСловакия
 
 
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