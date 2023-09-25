https://ria.ru/20230925/ukraina-1898401721.html

Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо

Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо - РИА Новости, 25.09.2023

Украине не поздоровится. Польша показала свое истинное лицо

Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, пишет Politico. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T04:17

2023-09-25T04:17

2023-09-25T04:17

в мире

украина

польша

кайя каллас

матеуш моравецкий

роберт фицо

евросоюз

эстония

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем, пишет Politico.Как отмечает издание, самый яркий тому пример — Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне резкого усиления спора с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине вооружений.Западный дипломат, пожелавший остаться неназванным, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом демонстрирует серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в ЕС. "Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки, - ред.) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо", — признал он.Как пишет Politico, несмотря на соблазн списать эту напряженность на избирательную кампанию в Польше, есть основания полагать, что она сохранится и после выборов. При этом проблема для Киева состоит в том, что поддержка ослабевает не только в Варшаве.Так, "громче и эффективнее всех" выступавшая в поддержку Украины премьер-министр Эстонии Кая Каллас воспринималась как "олицетворение воодушевленной Восточной Европы", однако авторитет политика пошатнулся из-за скандала с ее мужем, который оказался совладельцем компании, занимавшейся бизнесом в России.В результате Каллас, требовавшая от остальных прекратить всякие торговые отношения с Россией, "притихла", из-за чего Киев "лишился одной из своих активнейших сторонниц" на Западе, говорится в статье.Кроме того, Словакия, которая была одной из "самых завзятых сторонниц" Украины, может изменить свой курс после выборов 30 сентября. Бывший премьер-министр этой страны Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций и дальнейших поставок оружия Киеву, при этом, как свидетельствуют данные опроса Politico, он "близок к победе" на этих выборах.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. После этого Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897946304.html

https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html

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в мире, украина, польша, кайя каллас, матеуш моравецкий, роберт фицо, евросоюз, эстония, словакия