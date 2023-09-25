https://ria.ru/20230925/ukraina-1898395236.html

Украина неинтересна ЕС даже в качестве сырьевого придатка, заявил Медведчук

Украина неинтересна ЕС даже в качестве сырьевого придатка, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.09.2023

Украина неинтересна ЕС даже в качестве сырьевого придатка, заявил Медведчук

Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка, ведь украинская сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда стран ЕС, заявил украинский... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:04

2023-09-25T01:04

2023-09-25T01:04

украина

россия

венгрия

виктор медведчук

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка, ведь украинская сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда стран ЕС, заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Эта страна не интересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка, ведь украинская сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда стран ЕС, а другие сырьевые ресурсы, например лес, ископаемые, все больше истощаются", — написал Медведчук в статье для издания aif.ru. Он добавил, что для России, которой ресурсы и население Украины экономически подходят, это все "отдавать не хочется, потому объективно Запад заинтересован не в восстановлении страны, а в ее уничтожении по принципу "Так не доставайся же ты никому". "И в этом плане велики риски аварии на атомных станциях и другие экологические катастрофы. Авария на Каховской дамбе серьезно помогла снизить экспортный потенциал украинской сельхозпродукции. Скорее всего, это только начало", — отметил Медведчук. По его словам, украинское "экономическое чудо в западном варианте невозможно в принципе". "Да, Запад накачал уже Украину деньгами и ресурсами для войны, но желаемого эффекта не достиг. Украина как таран для России, как средство для достижения контроля за ее ресурсами Запад вполне устраивает. Но как независимый конкурентоспособный экономический субъект Украина не устраивает Запад в принципе", — заключил Медведчук. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html

https://ria.ru/20230922/konflikt-1898098109.html

украина

россия

венгрия

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украина, россия, венгрия, виктор медведчук, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)