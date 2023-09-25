https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация

Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация - РИА Новости, 25.09.2023

Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация

Почему Путин до сих пор не напал на НАТО и когда уже Россия пойдет на эскалацию украинского конфликта — таким вопросом задаются авторы нового доклада RAND... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:00

2023-09-25T11:53

аналитика

россия

украина

москва

воздушно-космические силы россии

rand

нато

северный поток

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Почему Путин до сих пор не напал на НАТО и когда уже Россия пойдет на эскалацию украинского конфликта — таким вопросом задаются авторы нового доклада RAND Corporation, ведущего военного аналитического центра США. В их тоне слышно некоторое разочарование.Дело в том, что все последние полтора года специалисты RAND строили для нас разные "лестницы эскалации". Предполагалось, что Россия или использует ТЯО, или нанесет удар по американским военным базам в Европе. В ответ на предполагаемый удар сладострастно разрабатывались варианты возмездия и наказания России.Однако ни один из этих сценариев так и не сработал. В первых строках своего доклада авторы RAND нехотя признают ошибки аналитического сообщества США: "Предсказания американских экспертов об эскалации конфликта Россией оказались неточными, потому что, во-первых, нет понимания того, как в России принимаются стратегические решения, а во-вторых, существенно недооценена терпимость России к риску".Тем не менее эксперты продолжают скакать на граблях: истеблишменту США предлагается еще одна лестница эскалации. На этот раз признается, что на обострение может пойти не только Россия, но и Украина.Риски эскалации делятся на преднамеренные, непреднамеренные и случайные. К непреднамеренным относятся такие варианты. Например, ВС России наносят удар по территории Украины, а там под раздачу попадают официальные представители государства — члена НАТО. Руководство страны требует задействовать пятую статью. Россия, чтобы предотвратить согласованную атаку НАТО, нападает первой. Альянс и Россия вступают в открытое военное противостояние.Или российские ВКС "опасно маневрируют" в Черном море, что приводит к гибели американских летчиков, пилотирующих самолет-разведчик. Американское руководство отвечает приказом сбить российский самолет или нанести удар по российской военно-морской базе. Москва наносит удар возмездия.Еще один вариант: Россия "неправильно понимает деятельность НАТО", расценивая поставки ракет дальнего действия или обсуждение членства Украины в НАТО как интервенцию альянса. Тогда Москва наносит предупредительный удар по странам НАТО. Что, в свою очередь, ведет к развилке: такой удар может привести к успешному сдерживанию альянса, а может "разозлить" его и заставить принять меры по "наказанию" России.Риск ненамеренной эскалации RAND оценивает как средний. Более вероятной эксперты считают преднамеренную эскалацию. Украина перед лицом поражения может интенсифицировать свои атаки на территории России — так вежливо определяются террористические нападения на некомбатантов, диверсии и запуски беспилотников, начиненных взрывчаткой.У России спектр потенциальных действий шире. Москва может увеличить интенсивность обстрелов территории Украины, применить там ядерное оружие (это мы слышим с прошлого года) и использовать химическое оружие (а вот это уже что-то новенькое).Тут надо понимать, что за "эскалацию" со стороны России американцы постоянно выдают свои собственные мероприятия. Например, они взорвали "Северный поток", а подается это так, что Москва в целях эскалации прекратила подачу газа в Европу.То же самое мы видели с ядерным оружием. Режим Зеленского собирал на коленке "грязную бомбу" и обстреливал Запорожскую АЭС, а американцы тем временем стращали весь мир тем, что Москва вот-вот применит ТЯО на Украине.С химическим оружием возможна та же схема: американцы завезут из своих неподконтрольных запасов что-нибудь на Украину, а уж киевский режим без раздумий применит его по своим гражданам. С этим там просто.Еще Москва может провести "ограниченную атаку" на силы НАТО на территории альянса, чтобы остановить или сократить поставки западных вооружений на Украину. В качестве преднамеренной эскалации рассматриваются в США и подземные ядерные испытания, которые может провести Россия.Самый любопытный вариант эскалации — создание некоего кризиса вне Украины, который заставит Вашингтон отвлечься от помощи Киеву. Забавно, что под эту категорию подпадает вообще все что угодно: хоть ситуация в Сирии, хоть отношения КНР и Тайваня, хоть внутренние беспорядки в самих США. Вашингтон пытается одновременно рулить таким количеством кризисов, что, очевидно, ресурсов у него не хватает.Это плохой сигнал для Украины. При желании американцы в любом обострении на мировой арене найдут "руку Москвы" и под это дело смогут быстренько слить Киев.Эксперты RAND очень неубедительно отвечают на вопрос, зачем вообще Москве сейчас нужно резко поднимать ставки. Боевые потери — это к украинцам, территориальные потери тоже. Какие-то катастрофические поражения — их нет и не предвидится. Внутренняя турбулентность, на которую Запад возлагал столько надежд, так и не случилась. Россия не собирается проигрывать и разваливаться. Зачем нам эскалация?"Контроль Кремля над страной становится все более хрупким, что может заставить Путина искать возможности для того, чтобы быстрее закончить войну", — фантазируют аналитики RAND. Да неужели? Представляется, что эксперты просто проецируют на нас внутренние проблемы США. Контроль Белого дома над страной по мере того, как к власти рвется Трамп, действительно становится все более хрупким. Последний удар по Байдену и правящей Демпартии может нанести как раз проигрыш на Украине.Совсем недавно та же самая RAND убедительно расписывала все риски затягивания украинского конфликта и давала советы Вашингтону, "как избежать долгой войны". В США боятся второго Афганистана: чем дольше тянется украинский кейс, тем более позорное поражение для Штатов он может принести. Отсюда все эти мрии о том, что Москва сейчас пойдет на эскалацию и тут наконец можно будет ее "наказать". Военное противостояние с НАТО, по замыслу американских стратегов, устрашит народ России, и тут-то и откроются возможности для внутренней турбулентности и смены власти в Кремле.То есть эскалация на Украине насущно нужна именно американским властям. Иначе это у них там будет турбулентность и смена режима. Поэтому надо ждать от них новых провокаций — их будут выдавать за эскалацию со стороны Москвы. А нежелание России подниматься по этой лестнице будут разгонять в инфополе визгом про "где же ваши красные линии?" Что ж, это мы уже проходили и успешно справились.Главный вывод из доклада RAND: наши стратегические противники абсолютно не могут спрогнозировать действия России, в чем сами и признаются. Ребята полностью потерялись в тумане войны, удачи им.

https://ria.ru/20230923/nato-1898267053.html

https://ria.ru/20230921/usa-1897852116.html

https://ria.ru/20230921/usa-1897852116.html

https://ria.ru/20230921/nato-1897879213.html

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украина

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аналитика, россия, украина, москва, воздушно-космические силы россии, rand, нато, северный поток, в мире