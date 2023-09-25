https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html

Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал жену

Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал жену - РИА Новости, 25.09.2023

Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал жену

Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, рассказали в пресс-службе областного СУСК... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:42

2023-09-25T19:42

2023-09-25T19:42

происшествия

омская область

александр бастрыкин

россия

жилье

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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, рассказали в пресс-службе областного СУСК РФ по региону. Убийство произошло вечером 24 сентября в селе Любино Омской области. Тридцатишестилетний мужчина поругался с супругой, которая настаивала на разводе. Во время ссоры он застрелил из охотничьего ружья 27-летнего брата жены, находившегося в доме, а также двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой, 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать. Расследование уголовного дела взял на контроль Александр Бастрыкин. "В ходе следствия выяснилось, что ранее, в июле 2021 года, мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из своих сыновей, которого после ссоры с супругой вывез лес, где, угрожая ружьем, высказывал намерение расправиться с мальчиком. За данное правонарушение 30 июля 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера. Кроме того, со слов его супруги он неоднократно на почве ревности избивал ее, в связи с чем она хотела с ним развестись", - рассказали в пресс-службе ведомства. В сентябре 2022 года мужчину, за примерное поведение сняли с профилактического учета, а изъятое ружье и документы вернули. "Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного "халатность", - добавили в пресс-службе областного СУСК. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Устанавливаются все виновные должностные лица, в обязанности которых входило осуществление контроля за условиями жизни и воспитания в семье.

https://ria.ru/20230915/ubiystvo-1896442369.html

https://ria.ru/20230907/ubiystvo-1894692759.html

омская область

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происшествия, омская область, александр бастрыкин, россия, жилье