Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал жену
Отец, убивший сыновей и брата жены под Омском, угрожал детям и избивал супругу
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ОМСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Омской области, убивший своих сыновей и брата жены, ранее уже угрожал убийством своей семье и избивал супругу, рассказали в пресс-службе областного СУСК РФ по региону.
Убийство произошло вечером 24 сентября в селе Любино Омской области. Тридцатишестилетний мужчина поругался с супругой, которая настаивала на разводе. Во время ссоры он застрелил из охотничьего ружья 27-летнего брата жены, находившегося в доме, а также двух своих сыновей, 3 и 5 лет, после чего покончил с собой, 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать. Расследование уголовного дела взял на контроль Александр Бастрыкин.
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"В ходе следствия выяснилось, что ранее, в июле 2021 года, мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из своих сыновей, которого после ссоры с супругой вывез лес, где, угрожая ружьем, высказывал намерение расправиться с мальчиком. За данное правонарушение 30 июля 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера. Кроме того, со слов его супруги он неоднократно на почве ревности избивал ее, в связи с чем она хотела с ним развестись", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В сентябре 2022 года мужчину, за примерное поведение сняли с профилактического учета, а изъятое ружье и документы вернули.
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"Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного "халатность", - добавили в пресс-службе областного СУСК.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Устанавливаются все виновные должностные лица, в обязанности которых входило осуществление контроля за условиями жизни и воспитания в семье.