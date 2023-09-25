В Хабаровске молодые ученые представили проекты развития края
В Хабаровске молодые ученые представили проекты развития края
Вид на Хабаровск. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проекты решений ключевых задач Хабаровского края представили участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд Росконгресс.
Хабаровск стал одним из трех городов, в которых в этом году пройдут предваряющие Конгресс мероприятия-спутники, посвященные проработке актуальных запросов от регионов.
В течение трех дней 130 ученых из 22 городов России работали в Хабаровске над пятью проектами развития края. Все они – сотрудники ведущих российских вузов и научных центров, эксперты в различных областях. Во время работы их сопровождали пять модераторов и пять кураторов от региона. В сессиях также приняли участие представители краевых министерств и реального сектора экономики – основные заказчики решений по задачам, которые были поставлены перед участниками. Для погружения в региональную специфику, помимо проектных секций, ученые посетили ключевые объекты краевой инфраструктуры.
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"Привлечение ученых к решению практических региональных задач – одна из главных целей проведения мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых. Совместно с вами мы формируем сильные, технологически привлекательные регионы – опорные точки России", – приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского.
Один из представленных проектов посвящен развитию человеческого потенциала Дальнего Востока.
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"Для решения своей задачи мы предлагаем использовать такие механизмы, как ипотеку для молодых ученых, ДМС для научно-педагогических работников, специальную программу "Дальневосточный постдок", субсидии на логистические расходы для приглашенных ученых, создание Дальневосточного землячества и заключение трехсторонних договоров на обучение выдающихся выпускников школ Хабаровского края в ведущих вузах страны", – представил проект модератор, директор АНО "Научно-исследовательский центр креативных индустрий" Алексей Ильин.
Также ученые представили проекты по таким направлениям, как прогнозирование зон подтопления при повышении уровня реки Амур, вовлечение исследователей и инженеров в трансфер технологий, использование древесных отходов для биоудобрений и обогащение полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях края.