https://ria.ru/20230925/uchenye-1898607235.html

В Хабаровске молодые ученые представили проекты развития края

В Хабаровске молодые ученые представили проекты развития края - РИА Новости, 25.09.2023

В Хабаровске молодые ученые представили проекты развития края

Проекты решений ключевых задач Хабаровского края представили участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября в Парке... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:45

2023-09-25T23:45

2023-09-25T23:45

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проекты решений ключевых задач Хабаровского края представили участники мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых, который пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд Росконгресс. Хабаровск стал одним из трех городов, в которых в этом году пройдут предваряющие Конгресс мероприятия-спутники, посвященные проработке актуальных запросов от регионов. В течение трех дней 130 ученых из 22 городов России работали в Хабаровске над пятью проектами развития края. Все они – сотрудники ведущих российских вузов и научных центров, эксперты в различных областях. Во время работы их сопровождали пять модераторов и пять кураторов от региона. В сессиях также приняли участие представители краевых министерств и реального сектора экономики – основные заказчики решений по задачам, которые были поставлены перед участниками. Для погружения в региональную специфику, помимо проектных секций, ученые посетили ключевые объекты краевой инфраструктуры. "Привлечение ученых к решению практических региональных задач – одна из главных целей проведения мероприятий-спутников Конгресса молодых ученых. Совместно с вами мы формируем сильные, технологически привлекательные регионы – опорные точки России", – приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского. Один из представленных проектов посвящен развитию человеческого потенциала Дальнего Востока. "Для решения своей задачи мы предлагаем использовать такие механизмы, как ипотеку для молодых ученых, ДМС для научно-педагогических работников, специальную программу "Дальневосточный постдок", субсидии на логистические расходы для приглашенных ученых, создание Дальневосточного землячества и заключение трехсторонних договоров на обучение выдающихся выпускников школ Хабаровского края в ведущих вузах страны", – представил проект модератор, директор АНО "Научно-исследовательский центр креативных индустрий" Алексей Ильин. Также ученые представили проекты по таким направлениям, как прогнозирование зон подтопления при повышении уровня реки Амур, вовлечение исследователей и инженеров в трансфер технологий, использование древесных отходов для биоудобрений и обогащение полезных ископаемых на горнодобывающих предприятиях края.

https://ria.ru/20230915/magistral-1896563666.html

https://ria.ru/20230912/proekt-1895824969.html

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