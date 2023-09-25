https://ria.ru/20230925/uchebniki-1898542391.html

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники - РИА Новости, 25.09.2023

Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в ФАС с просьбой... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:40

2023-09-25T16:40

2023-09-25T16:41

общество

россия

валентина матвиенко

просвещение

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

совет федерации рф

лилия гумерова

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения издательством "Просвещение" цен на учебники. "Лилия Салаватовна (Гумерова): подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут? Да, контент должен разрабатываться под руководством министерства просвещения единый – но печатать учебники могут и другие издательства. Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую. Ну нельзя таким образом сегодня монополизировать рынок - и в результате так растут цены и расходы региональных бюджетов. Это неправильно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании. Председатель верхней палаты парламента также поручила разобраться с дефицитом учебников, который наблюдается "практически во всех субъектах" России. "Когда будут закрыты эти потребности? Когда школы будут обеспечены в полном объеме? Прошу сенаторов из новых регионов также проверьте эту ситуацию. Лилия Салаватовна, надо оказать реальную конкретную помощь новым субъектам, чтобы все школы там были обеспечены учебниками", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html

https://ria.ru/20230918/otsenka-1896918308.html

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общество, россия, валентина матвиенко, просвещение , федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, лилия гумерова