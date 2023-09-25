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Житель Дагестана стрелял по воротам церкви, чтобы напугать полицейских
Житель Дагестана стрелял по воротам церкви, чтобы напугать полицейских - РИА Новости, 25.09.2023
Житель Дагестана стрелял по воротам церкви, чтобы напугать полицейских
Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя дагестанского Избербаша, который стрелял из пневматического оружия по воротам местной церкви, чтобы напугать... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:10
2023-09-25T23:10
2023-09-25T23:10
происшествия
избербаш
авто
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя дагестанского Избербаша, который стрелял из пневматического оружия по воротам местной церкви, чтобы напугать сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), сообщили в понедельник в пресс-службе МВД республики. "Полицейские Избербаша доставили в отдел для разбирательства двоих местных жителей 19 и 21 года. Сотрудники выяснили, что примерно в 13.00 (мск), проезжая по улице Буйнакского, ранее судимый 19-летний пассажир автомашины LADA Priora несколько раз выстрелил из пневматического оружия, принадлежащего водителю, по воротам местной церкви. Свой поступок подозреваемый объяснил желанием напугать сотрудников ППС, находившихся на маршруте патрулирования у церкви", – говорится в сообщении. Задержанный признался, что два года назад он стрелял по тем же воротам из хулиганских побуждений. Пистолет у него изъяли.
https://radiosputnik.ria.ru/20230918/ubiystvo-1897015860.html
избербаш
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происшествия, избербаш, авто
Происшествия, Избербаш, Авто
Житель Дагестана стрелял по воротам церкви, чтобы напугать полицейских
Житель Дагестана стрелял по воротам церкви, чтобы напугать сотрудников ППС