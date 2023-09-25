https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 25.09.2023
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:49
2023-09-25T01:49
2023-09-25T02:18
канада
в мире
джастин трюдо
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146466/73/1464667308_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_87484358063297285e08b3a320a3896c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, которого позвал туда спикер палаты общин Энтони Рота.Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, но приветствовал извинения Роты."Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - так премьер впервые отреагировал на пятничный инцидент.Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать "свободную Украину" и была горда принимать у себя Зеленского.На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html
https://ria.ru/20230902/medvedev-1893803886.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146466/73/1464667308_0:0:2083:1562_1920x0_80_0_0_094e2b27a786c8ee7dc768428215093e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире, джастин трюдо, владимир зеленский
Канада, В мире, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
Трюдо заявил, что не знал о приглашении в парламент бойца дивизии СС "Галичина"
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, которого позвал туда спикер палаты общин Энтони Рота.
Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, но приветствовал извинения Роты.
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
«
"Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - так премьер впервые отреагировал на пятничный инцидент.
Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать "свободную Украину" и была горда принимать у себя Зеленского.
На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.
Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам