https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html

Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"

Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 25.09.2023

Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:49

2023-09-25T01:49

2023-09-25T02:18

канада

в мире

джастин трюдо

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, которого позвал туда спикер палаты общин Энтони Рота.Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, но приветствовал извинения Роты."Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - так премьер впервые отреагировал на пятничный инцидент.Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать "свободную Украину" и была горда принимать у себя Зеленского.На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.

https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html

https://ria.ru/20230902/medvedev-1893803886.html

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канада, в мире, джастин трюдо, владимир зеленский