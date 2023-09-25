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Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 25.09.2023
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01:49 25.09.2023 (обновлено: 02:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 25.09.2023
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:49
2023-09-25T02:18
канада
в мире
джастин трюдо
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, которого позвал туда спикер палаты общин Энтони Рота.Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, но приветствовал извинения Роты.&quot;Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании&quot;, - так премьер впервые отреагировал на пятничный инцидент.Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать "свободную Украину" и была горда принимать у себя Зеленского.На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html
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канада, в мире, джастин трюдо, владимир зеленский
Канада, В мире, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"

Трюдо заявил, что не знал о приглашении в парламент бойца дивизии СС "Галичина"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении в парламент страны и планах чествования престарелого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, которого позвал туда спикер палаты общин Энтони Рота.
Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться, но приветствовал извинения Роты.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
00:43
«

"Он поступил правильно. Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - так премьер впервые отреагировал на пятничный инцидент.

Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать "свободную Украину" и была горда принимать у себя Зеленского.
На заседание парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Хунки. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение нациста.
Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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КанадаВ миреДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
 
 
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