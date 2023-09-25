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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 25.09.2023 (обновлено: 21:32 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/trevoga-1898593886.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:01
2023-09-25T21:32
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.На время тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта в 20:56 мск.
https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html
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севастополь, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу, перекрыто движение по Крымскому мосту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.
На время тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта в 20:56 мск.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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