https://ria.ru/20230925/trevoga-1898593886.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:01
2023-09-25T21:01
2023-09-25T21:32
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.На время тревоги в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта в 20:56 мск.
https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html
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севастополь, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, перекрыто движение по Крымскому мосту