https://ria.ru/20230925/trevoga-1898393707.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.09.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:34
2023-09-25T00:34
2023-09-25T00:43
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в 00.29 (совпадает с мск) в западных областях Украины.Ранее сигнал тревоги прозвучал в 00.14 Киеве, а также в 00.11 в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898393334.html
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украина, в мире, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сумская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги