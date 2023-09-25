Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/tramp-1898489295.html
Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast
Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast - РИА Новости, 25.09.2023
Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast
Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:47
2023-09-25T13:47
в мире
сша
россия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
фбр
comcast
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании. "Почти все они нечестны и коррумпированы, но в отношении Comcast с его односторонним и грязным освещением со стороны NBC NEWS и, в частности, MSNBC, часто и правильно называемого MSDNC (Национальный комитет Демократической партии!), должно быть проведено расследование на предмет "угрожающей стране измены", - написал Трамп, добавив, что в случае его победы на президентских выборах все "жалкие мейнстримные СМИ" будут тщательно проверены на предмет преднамеренного распространения дезинформации. Трамп отметил, что Демократическая партия США внесла большой вклад в кампанию по "бесконечному освещению на этих каналах ныне полностью развенчанной аферы" по расследованию в отношении его связей с Россией. Бывший президент также указал на освещение другим американским телеканалом ABC News недавнего опроса общественного мнения относительно одобрения деятельности нынешнего президента США Джо Байдена, согласно которому Трамп значительно его опережал. По словам Трампа, телеканал, осветив все аспекты голосования, не упомянул о его лидерстве. "Они тратят миллионы долларов на эти опросы, а затем, если результат не тот, который они хотят, отказываются должным образом сообщить о результатах", - написал Трамп. Ранее бывший президент США уже подавал иски против телеканала CNN с требованием компенсации в размере 475 миллионов долларов. Экс-президент обвинял CNN в клевете. В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный доклад, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти. Бывшему президенту США предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_547e6525d65c9afe5efdfa20b4f3a59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, фбр, comcast
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, ФБР, Comcast
Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast

Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast, куда входит канал NBC

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании.
"Почти все они нечестны и коррумпированы, но в отношении Comcast с его односторонним и грязным освещением со стороны NBC NEWS и, в частности, MSNBC, часто и правильно называемого MSDNC (Национальный комитет Демократической партии!), должно быть проведено расследование на предмет "угрожающей стране измены", - написал Трамп, добавив, что в случае его победы на президентских выборах все "жалкие мейнстримные СМИ" будут тщательно проверены на предмет преднамеренного распространения дезинформации.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
22 сентября, 17:44
Трамп отметил, что Демократическая партия США внесла большой вклад в кампанию по "бесконечному освещению на этих каналах ныне полностью развенчанной аферы" по расследованию в отношении его связей с Россией.
Бывший президент также указал на освещение другим американским телеканалом ABC News недавнего опроса общественного мнения относительно одобрения деятельности нынешнего президента США Джо Байдена, согласно которому Трамп значительно его опережал. По словам Трампа, телеканал, осветив все аспекты голосования, не упомянул о его лидерстве.
"Они тратят миллионы долларов на эти опросы, а затем, если результат не тот, который они хотят, отказываются должным образом сообщить о результатах", - написал Трамп.
Ранее бывший президент США уже подавал иски против телеканала CNN с требованием компенсации в размере 475 миллионов долларов. Экс-президент обвинял CNN в клевете.
В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный доклад, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти.
Бывшему президенту США предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму
17 сентября, 19:27
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковФБРComcast
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала