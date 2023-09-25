https://ria.ru/20230925/tramp-1898489295.html

Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast

Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast - РИА Новости, 25.09.2023

Трамп обвинил во лжи медиахолдинг Comcast

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:47

2023-09-25T13:47

2023-09-25T13:47

в мире

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россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его кампании. "Почти все они нечестны и коррумпированы, но в отношении Comcast с его односторонним и грязным освещением со стороны NBC NEWS и, в частности, MSNBC, часто и правильно называемого MSDNC (Национальный комитет Демократической партии!), должно быть проведено расследование на предмет "угрожающей стране измены", - написал Трамп, добавив, что в случае его победы на президентских выборах все "жалкие мейнстримные СМИ" будут тщательно проверены на предмет преднамеренного распространения дезинформации. Трамп отметил, что Демократическая партия США внесла большой вклад в кампанию по "бесконечному освещению на этих каналах ныне полностью развенчанной аферы" по расследованию в отношении его связей с Россией. Бывший президент также указал на освещение другим американским телеканалом ABC News недавнего опроса общественного мнения относительно одобрения деятельности нынешнего президента США Джо Байдена, согласно которому Трамп значительно его опережал. По словам Трампа, телеканал, осветив все аспекты голосования, не упомянул о его лидерстве. "Они тратят миллионы долларов на эти опросы, а затем, если результат не тот, который они хотят, отказываются должным образом сообщить о результатах", - написал Трамп. Ранее бывший президент США уже подавал иски против телеканала CNN с требованием компенсации в размере 475 миллионов долларов. Экс-президент обвинял CNN в клевете. В мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный доклад, заявил, что США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти. Бывшему президенту США предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.

https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html

https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, фбр, comcast