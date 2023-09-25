https://ria.ru/20230925/terrorizm-1898424245.html

ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму

ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму - РИА Новости, 25.09.2023

ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму

Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:58

2023-09-25T09:58

2023-09-25T09:58

безопасность

россия

мирный

республика саха (якутия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. По данным ведомства, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, преследовал идею выхода Якутии из состава России и ее объединения с тюркскими государствами и пропагандировал полк "Азов"* в мессенджере Telegram. "С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. По данным ФСБ, уроженцу Мирного предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html

россия

мирный

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мирный, республика саха (якутия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)