https://ria.ru/20230925/terrorizm-1898424245.html
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму - РИА Новости, 25.09.2023
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму
Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:58
2023-09-25T09:58
2023-09-25T09:58
безопасность
россия
мирный
республика саха (якутия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. По данным ведомства, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, преследовал идею выхода Якутии из состава России и ее объединения с тюркскими государствами и пропагандировал полк "Азов"* в мессенджере Telegram. "С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. По данным ФСБ, уроженцу Мирного предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html
россия
мирный
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мирный, республика саха (якутия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Мирный, Республика Саха (Якутия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму
ФСБ обвинила 21-летнего жителя города Мирный в Якутии в пропаганде терроризма
ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, преследовал идею выхода Якутии из состава России
и ее объединения с тюркскими государствами и пропагандировал полк "Азов"* в мессенджере Telegram.
"С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.
По данным ФСБ, уроженцу Мирного предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Мужчину, расклеивающего листовки с призывами к терроризму, отправили в СИЗО