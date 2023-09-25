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ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму - РИА Новости, 25.09.2023
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09:58 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/terrorizm-1898424245.html
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму - РИА Новости, 25.09.2023
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму
Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:58
2023-09-25T09:58
безопасность
россия
мирный
республика саха (якутия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. По данным ведомства, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, преследовал идею выхода Якутии из состава России и ее объединения с тюркскими государствами и пропагандировал полк "Азов"* в мессенджере Telegram. "С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе. По данным ФСБ, уроженцу Мирного предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230823/peterburzhets-1891787479.html
россия
мирный
республика саха (якутия)
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безопасность, россия, мирный, республика саха (якутия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Мирный, Республика Саха (Якутия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обвинила жителя Якутии в призывах к терроризму

ФСБ обвинила 21-летнего жителя города Мирный в Якутии в пропаганде терроризма

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Уроженец города Мирный в Якутии обвиняется в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, 21-летний мужчина поддерживал антироссийскую идеологию украинских националистических вооруженных формирований, преследовал идею выхода Якутии из состава России и ее объединения с тюркскими государствами и пропагандировал полк "Азов"* в мессенджере Telegram.
"С использованием личного аккаунта в данном приложении вступал с другими пользователями сети "Интернет" в переписку, …отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.
По данным ФСБ, уроженцу Мирного предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете. Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Колючая проволка - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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23 августа, 16:30
 
БезопасностьРоссияМирныйРеспублика Саха (Якутия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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