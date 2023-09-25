https://ria.ru/20230925/terakt-1898436121.html

В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе

В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе - РИА Новости, 25.09.2023

В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе

Задержаны подозреваемые в совершении теракта против четырех сотрудников МВД Азербайджана и двух гражданских лиц в окрестностях села Тагаверд в Карабахе 19... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:50

2023-09-25T10:50

2023-09-25T11:09

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577925457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6727acdc7cd8bbd8370de3a2caad473e.jpg

БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Задержаны подозреваемые в совершении теракта против четырех сотрудников МВД Азербайджана и двух гражданских лиц в окрестностях села Тагаверд в Карабахе 19 сентября, сообщает в понедельник канцелярия Службы государственной безопасности Азербайджана."Во время антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны подозреваемые в террористических действиях, совершенных 19 сентября 2023 года на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша и в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате которых погибли двое гражданских лиц и четверо полицейских от взрыва мин на недавно построенной туннельной дороге", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержание произошло на следующий день после события.Ранее МВД Азербайджана сообщило, что 19 сентября 04.00 (мск) на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша подорвался на мине грузовик Госагентства автодорог Азербайджана, погибли два сотрудника агентства. К месту теракта на другом грузовике направились сотрудники МВД Азербайджана. В 03.30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд этот грузовик также подорвался на мине, которая, по версии следствия, была установлена диверсионной группой армянских вооруженных формирований из Карабаха. Находившиеся в грузовике четверо сотрудников азербайджанского МВД погибли на месте происшествия.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах