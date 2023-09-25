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В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе - РИА Новости, 25.09.2023
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10:50 25.09.2023 (обновлено: 11:09 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/terakt-1898436121.html
В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе
В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе - РИА Новости, 25.09.2023
В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе
Задержаны подозреваемые в совершении теракта против четырех сотрудников МВД Азербайджана и двух гражданских лиц в окрестностях села Тагаверд в Карабахе 19... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:50
2023-09-25T11:09
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Задержаны подозреваемые в совершении теракта против четырех сотрудников МВД Азербайджана и двух гражданских лиц в окрестностях села Тагаверд в Карабахе 19 сентября, сообщает в понедельник канцелярия Службы государственной безопасности Азербайджана."Во время антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны подозреваемые в террористических действиях, совершенных 19 сентября 2023 года на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша и в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате которых погибли двое гражданских лиц и четверо полицейских от взрыва мин на недавно построенной туннельной дороге", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержание произошло на следующий день после события.Ранее МВД Азербайджана сообщило, что 19 сентября 04.00 (мск) на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша подорвался на мине грузовик Госагентства автодорог Азербайджана, погибли два сотрудника агентства. К месту теракта на другом грузовике направились сотрудники МВД Азербайджана. В 03.30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд этот грузовик также подорвался на мине, которая, по версии следствия, была установлена диверсионной группой армянских вооруженных формирований из Карабаха. Находившиеся в грузовике четверо сотрудников азербайджанского МВД погибли на месте происшествия.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
В Азербайджане сообщили о задержании людей, совершивших теракт в Карабахе

В Азербайджане сообщили о задержании исполнителей теракта 19 сентября в Карабахе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных Азербайджана
Сотрудники правоохранительных Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Сотрудники правоохранительных Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Задержаны подозреваемые в совершении теракта против четырех сотрудников МВД Азербайджана и двух гражданских лиц в окрестностях села Тагаверд в Карабахе 19 сентября, сообщает в понедельник канцелярия Службы государственной безопасности Азербайджана.
«
"Во время антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны подозреваемые в террористических действиях, совершенных 19 сентября 2023 года на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша и в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате которых погибли двое гражданских лиц и четверо полицейских от взрыва мин на недавно построенной туннельной дороге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержание произошло на следующий день после события.
Ранее МВД Азербайджана сообщило, что 19 сентября 04.00 (мск) на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша подорвался на мине грузовик Госагентства автодорог Азербайджана, погибли два сотрудника агентства. К месту теракта на другом грузовике направились сотрудники МВД Азербайджана. В 03.30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд этот грузовик также подорвался на мине, которая, по версии следствия, была установлена диверсионной группой армянских вооруженных формирований из Карабаха. Находившиеся в грузовике четверо сотрудников азербайджанского МВД погибли на месте происшествия.
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