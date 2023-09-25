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Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки - РИА Новости, 25.09.2023
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06:44 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/tayvan-1898404480.html
Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки
Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки - РИА Новости, 25.09.2023
Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки
Тайвань рассчитывает к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок, заявил руководитель программы строительства подводных лодок на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:44
2023-09-25T06:44
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
в мире
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Тайвань рассчитывает к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок, заявил руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан. "Надеемся, что к 2025 году мы сможем достроить три подводные лодки, а к 2027 их количество достигнет четырех", - сказал Хуан Шугуан на брифинге, его слова приводит Центральное информационное агентство острова. По его словам, в будущем тайваньские подлодки смогут выполнять караульные задачи не только в юго-западной акватории острова, но и в юго-восточной и восточной, а также в водах между портом Суао и японским островом Ёнагуни. По словам адмирала, главная цель этого - заблокировать доступ Народно-освободительной армии Китая к "первой цепи островов". "Тайваньские, американские и другие подлодки смогут осуществлять активность в юго-западных, юго-восточных, восточных, северо-восточных акваториях у острова", - пояснил он. По словам Хуан Шугуана, прототип первой подводной лодки тайваньского производства спустят на воду 28 сентября, после чего 1 октября начнут проводить портовые испытания (HAT), позже морские испытания (SAT), ожидается, что подлодку передадут ВМС острова до конца 2024 года. В мае председатель тайваньской судостроительной корпорации CSBC Corp. Чжэн Вэньлун сообщал Центральному информационному агентству, что работы по строительству прототипа подлодки проводились круглосуточно с момента их начала в 2020 году. По его словам, после того, как CSBC завершит испытания подводной лодки на верфи в сентябре, компания проведет дополнительные испытания в порту и на море, прежде чем передать подводную лодку военно-морскому флоту. Агентство уточнило, что на семь лет реализации проекта по строительству прототипа подлодки (с 2019 по 2025 годы) Тайвань выделил 49,36 миллиардов тайваньских долларов (1,6 миллиарда долларов США). Отмечается, что остров планирует запустить собственную программу строительства подлодок, которая снизит его зависимость в этой сфере. Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восьмью новыми. Две из четырех подлодок Тайваня еще времен Второй мировой войны и используются преимущественно в учебных целях, еще две, которые в конце 1980-х годов изготовили Нидерланды, находятся в эксплуатации. Однако с тех пор Тайвань не может найти страну, готовую продать острову подлодки, из-за давления на потенциальных поставщиков со стороны Пекина. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230919/knr-1897168661.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, В мире
Тайвань планирует к 2027 году построить четыре собственные подводные лодки

Тайвань рассчитывает к 2027 году завершить постройку четырех подводных лодок

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Тайвань рассчитывает к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок, заявил руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан.
«
"Надеемся, что к 2025 году мы сможем достроить три подводные лодки, а к 2027 их количество достигнет четырех", - сказал Хуан Шугуан на брифинге, его слова приводит Центральное информационное агентство острова.
По его словам, в будущем тайваньские подлодки смогут выполнять караульные задачи не только в юго-западной акватории острова, но и в юго-восточной и восточной, а также в водах между портом Суао и японским островом Ёнагуни. По словам адмирала, главная цель этого - заблокировать доступ Народно-освободительной армии Китая к "первой цепи островов".
"Тайваньские, американские и другие подлодки смогут осуществлять активность в юго-западных, юго-восточных, восточных, северо-восточных акваториях у острова", - пояснил он.
По словам Хуан Шугуана, прототип первой подводной лодки тайваньского производства спустят на воду 28 сентября, после чего 1 октября начнут проводить портовые испытания (HAT), позже морские испытания (SAT), ожидается, что подлодку передадут ВМС острова до конца 2024 года.
В мае председатель тайваньской судостроительной корпорации CSBC Corp. Чжэн Вэньлун сообщал Центральному информационному агентству, что работы по строительству прототипа подлодки проводились круглосуточно с момента их начала в 2020 году. По его словам, после того, как CSBC завершит испытания подводной лодки на верфи в сентябре, компания проведет дополнительные испытания в порту и на море, прежде чем передать подводную лодку военно-морскому флоту.
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Агентство уточнило, что на семь лет реализации проекта по строительству прототипа подлодки (с 2019 по 2025 годы) Тайвань выделил 49,36 миллиардов тайваньских долларов (1,6 миллиарда долларов США). Отмечается, что остров планирует запустить собственную программу строительства подлодок, которая снизит его зависимость в этой сфере.
Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восьмью новыми. Две из четырех подлодок Тайваня еще времен Второй мировой войны и используются преимущественно в учебных целях, еще две, которые в конце 1980-х годов изготовили Нидерланды, находятся в эксплуатации. Однако с тех пор Тайвань не может найти страну, готовую продать острову подлодки, из-за давления на потенциальных поставщиков со стороны Пекина.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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