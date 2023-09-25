https://ria.ru/20230925/tailand-1898571812.html
Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России
Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России - РИА Новости, 25.09.2023
Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России
Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:29
2023-09-25T18:29
2023-09-25T18:29
туризм
таиланд
россия
краби (провинция)
новости - туризм
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ, сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "В 2023 году, по нашим прогнозам, количество российских туристов будет, наверное, даже больше 1,2 миллиона человек", — сказал Тапен. Он уточнил, что к концу сентября Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ. Тапен отметил, что россияне стали приезжать в Таиланд на более долгий срок. Кроме того, расширяется география курортов, которые выбирают для отдыха путешественники из РФ, в их числе провинция Краби, острова рядом с Пхукетом и провинции около Патайи. Он добавил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней. Но точных дат Тапен не назвал.
https://ria.ru/20230925/novovvedeniya-1898570408.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таиланд, россия, краби (провинция), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Краби (провинция), Новости - Туризм
Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России
Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России до конца года
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ, сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
"В 2023 году, по нашим прогнозам, количество российских туристов будет, наверное, даже больше 1,2 миллиона человек", — сказал Тапен.
Он уточнил, что к концу сентября Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ.
Тапен отметил, что россияне стали приезжать в Таиланд на более долгий срок. Кроме того, расширяется география курортов, которые выбирают для отдыха путешественники из РФ, в их числе провинция Краби, острова рядом с Пхукетом и провинции около Патайи.
Он добавил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней. Но точных дат Тапен не назвал.
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