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Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России

Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России - РИА Новости, 25.09.2023

Таиланд планирует принять свыше 1,2 млн туристов из России

Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:29

2023-09-25T18:29

2023-09-25T18:29

туризм

таиланд

россия

краби (провинция)

новости - туризм

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из РФ, сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "В 2023 году, по нашим прогнозам, количество российских туристов будет, наверное, даже больше 1,2 миллиона человек", — сказал Тапен. Он уточнил, что к концу сентября Таиланд ожидает один миллион путешественников из РФ. Тапен отметил, что россияне стали приезжать в Таиланд на более долгий срок. Кроме того, расширяется география курортов, которые выбирают для отдыха путешественники из РФ, в их числе провинция Краби, острова рядом с Пхукетом и провинции около Патайи. Он добавил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней. Но точных дат Тапен не назвал.

https://ria.ru/20230925/novovvedeniya-1898570408.html

таиланд

россия

краби (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

таиланд, россия, краби (провинция), новости - туризм