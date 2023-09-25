https://ria.ru/20230925/sud-1898572486.html

Россия обратилась к суду ООН по рассмотрению иска Украины о геноциде

Россия обратилась к суду ООН по рассмотрению иска Украины о геноциде - РИА Новости, 25.09.2023

Россия обратилась к суду ООН по рассмотрению иска Украины о геноциде

Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ по конвенции о геноциде, заявил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:34

2023-09-25T18:34

2023-09-25T19:20

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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией."Россия со всем уважением просит суд любезно вынести решение о том, что последний не обладает юрисдикцией рассматривать любые запросы, поданные Украиной против России в контексте данного разбирательства", - заявил Шульгин на заседании в понедельник, завершая выступление российской стороны в суде по вопросу о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде.Слушания в суде ООН завершатся выступлением украинской стороны в среду, 27 сентября.На прошлой неделе на заседании суда выступили более 30 западных стран, которые присоединились к иску Украины, все они настаивали на наличии у суда юрисдикции в данном разбирательстве.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде, сообщил РИА Новости, что Россия выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска.Как подчеркнул дипломат, самое главное - это то, что Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида или несоблюдении обязательств по его предотвращению, а, напротив, заявляет, что никакого геноцида не было. Что касается обвинений Киева в якобы злоупотреблении Россией конвенцией о геноциде для признания ДНР и ЛНР и проведения спецоперации на Украине, дипломат напомнил, что конвенция не регулирует эти вопросы, они регулируются уставом ООН и общим международным правом.По словам заместителя постпреда РФ при ООН Марии Заболоцкой, которая также представляет интересы РФ в суде, ни один из вопросов, поднятых Украиной и более 30 странами, не подпадают под конвенцию о геноциде. Что касается третьих стран, то, как отметила дипломат, они не имеют интереса к толкованию конвенции о геноциде, они руководствуются политической целесообразностью. Заболоцкая также обратила внимание суда на то, что некоторые заявления стран повторяют друг друга практически дословно. Выступления этих стран, отметила представитель делегации РФ, представляют собой "попытку загипнотизировать суд с помощью повторения позиции Украины столько, сколько можно, или оказать давление на суд представлением ошеломляющей поддержки этой позиции".Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.

https://ria.ru/20230919/genotsid-1897218870.html

https://ria.ru/20230816/genotsid-1890449051.html

https://ria.ru/20230923/tekhnologii-1898146793.html

https://ria.ru/20230918/sud-1896942444.html

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оон, россия, украина, в мире, александр шульгин, киев, сергей лавров