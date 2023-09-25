https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html

МВД объявило в розыск председателя МУС

МВД объявило в розыск председателя МУС - РИА Новости, 25.09.2023

МВД объявило в розыск председателя МУС

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:18

2023-09-25T13:18

2023-09-25T14:17

россия

международный уголовный суд

происшествия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные на сайте министерства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отметили в МВД.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что ведомство объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на "арест" Путина.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.

https://ria.ru/20230919/mus-1897294669.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, международный уголовный суд, происшествия