МВД объявило в розыск председателя МУС
МВД объявило в розыск председателя МУС Хофманьского
Петр Хофманьский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные на сайте министерства.
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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отметили в МВД.
В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что ведомство объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на "арест" Путина.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.