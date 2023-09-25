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МВД объявило в розыск председателя МУС - РИА Новости, 25.09.2023
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13:18 25.09.2023 (обновлено: 14:17 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html
МВД объявило в розыск председателя МУС
МВД объявило в розыск председателя МУС - РИА Новости, 25.09.2023
МВД объявило в розыск председателя МУС
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:18
2023-09-25T14:17
россия
международный уголовный суд
происшествия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные на сайте министерства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отметили в МВД.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что ведомство объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на "арест" Путина.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.
https://ria.ru/20230919/mus-1897294669.html
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россия, международный уголовный суд, происшествия
Россия, Международный уголовный суд, Происшествия
МВД объявило в розыск председателя МУС

МВД объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

© AFP 2023 / ANP/Koen van WeelПетр Хофманьский
Петр Хофманьский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / ANP/Koen van Weel
Петр Хофманьский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, свидетельствуют данные из базы розыска ведомства, размещенные на сайте министерства.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отметили в МВД.
В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Львова-Белова не получала ни ордер МУС, ни текст документа
19 сентября, 16:34
В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что ведомство объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на "арест" Путина.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
18 июля, 17:44
 
РоссияМеждународный уголовный судПроисшествия
 
 
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