https://ria.ru/20230925/sud-1898462442.html

Зампостпреда России прокомментировала темы, поднятые Украиной в суде ООН

Зампостпреда России прокомментировала темы, поднятые Украиной в суде ООН - РИА Новости, 25.09.2023

Зампостпреда России прокомментировала темы, поднятые Украиной в суде ООН

Ни один из вопросов, поднятых Украиной и более 30 странами в Международном суде ООН по иску против РФ, не подпадают под конвенцию о геноциде, заявила в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:04

2023-09-25T12:04

2023-09-25T12:05

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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Ни один из вопросов, поднятых Украиной и более 30 странами в Международном суде ООН по иску против РФ, не подпадают под конвенцию о геноциде, заявила в понедельник представитель российской делегации, заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. "На прошлой неделе суд заслушал 33 страны, включая Украину, которые повторяли одно и то же о том, как Россия нарушила международное право, суверенитет страны, государственное признание, использование силы, права человека и другие правила. Ни один из этих вопросов не подпадает под конвенцию о геноциде", - сказала Заболоцкая, выступая на суде в понедельник. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку

https://ria.ru/20230816/genotsid-1890449051.html

https://ria.ru/20230918/sud-1896942444.html

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украина, в мире, оон, россия, гаага