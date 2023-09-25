https://ria.ru/20230925/sud-1898455644.html
Украина вводила в заблуждение суд ООН, заявил представитель России
Украина вводила в заблуждение суд ООН, заявил представитель России - РИА Новости, 25.09.2023
Украина вводила в заблуждение суд ООН, заявил представитель России
Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН по некоторым темам, заявила представитель российской РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:39
2023-09-25T11:39
2023-09-25T13:00
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ГААГА, 25 сен — РИА Новости. Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН по некоторым темам, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда Москвы при всемирной организации Мария Заболоцкая."(Заслушанные на прошлой неделе. — Прим. ред.) заявления обнаруживают реальную цель Украины и ее сторонников — втянуть этот суд в рассмотрение дела, которое находится за пределами его юрисдикции. Говоря об этих вопросах, которые не подпадают под этот иск, они полностью уклонились от рассмотрения некоторых аспектов и активно вводили в заблуждение суд относительно других тем", — сказала она на заседании суда.Международный суд ООН в Гааге сегодня начал слушания по иску Киева против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде из-за специальной военной операции на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Россией, и продлится до 27 сентября.Во время заседания 20 сентября на суде выступили более 30 западных стран, все они настаивали на наличии у суда ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела.Украина 26 февраля 2022 года после начала специальной военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем Москвы не предпринимали никаких действий в целях содействия спецоперации, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, из-за чего разбирательство по существу приостановили.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против Москвы.
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оон, украина, в мире, россия, гаага
ООН, Украина, В мире, Россия, Гаага
Украина вводила в заблуждение суд ООН, заявил представитель России
Представитель РФ: Киев вводил в заблуждение суд ООН в выступлениях по геноциду
ГААГА, 25 сен — РИА Новости. Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН по некоторым темам, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда Москвы при всемирной организации Мария Заболоцкая.
«
"(Заслушанные на прошлой неделе. — Прим. ред.) заявления обнаруживают реальную цель Украины и ее сторонников — втянуть этот суд в рассмотрение дела, которое находится за пределами его юрисдикции. Говоря об этих вопросах, которые не подпадают под этот иск, они полностью уклонились от рассмотрения некоторых аспектов и активно вводили в заблуждение суд относительно других тем", — сказала она на заседании суда.
Международный суд ООН в Гааге
сегодня начал слушания по иску Киева против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде из-за специальной военной операции на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Россией, и продлится до 27 сентября.
Во время заседания 20 сентября на суде выступили более 30 западных стран, все они настаивали на наличии у суда ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела.
Российская сторона не увидела в иске Киева по геноциду конкретных претензий
Украина 26 февраля 2022 года после начала специальной военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД Сергей Лавров
назвал иск основанным на "извращенной логике", и подчеркнул, что Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем Москвы не предпринимали никаких действий в целях содействия спецоперации, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, из-за чего разбирательство по существу приостановили.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против Москвы.
Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года