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Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 25.09.2023 (обновлено: 05:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html
Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ
Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T05:03
2023-09-25T05:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России."Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника, работая с большой высоты.Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.
https://ria.ru/20230915/su-34-1896437788.html
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россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении командные пункты и технику ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника, работая с большой высоты.
Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.
Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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