https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html

Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

Су-34 нанесли бомбовые удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T05:03

2023-09-25T05:03

2023-09-25T05:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-34

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России."Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника, работая с большой высоты.Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом полторы тонны.Источник РИА Новости в связи с этим уточнил, что "применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500".Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограммов.

https://ria.ru/20230915/su-34-1896437788.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34