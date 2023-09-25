https://ria.ru/20230925/strakhi-1893087803.html
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 25.09.2023
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
2023-09-25T12:00
2023-09-25T12:00
2023-09-25T12:00
страхи
алкоголь
алкоголизм
семья
детство
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893090597_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_30f816feac46c0d135f3b52376cfc81d.png
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Историю героини Анжелы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893090597_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_6b944de9c22a941809b7b0d485fc1b9a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, алкоголизм, семья, детство, психология, аудио
Страхи, Алкоголь, алкоголизм, Семья, детство, Психология
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?