https://ria.ru/20230925/strakhi-1893087803.html

Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"

Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 25.09.2023

Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"

Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?

2023-09-25T12:00

2023-09-25T12:00

2023-09-25T12:00

страхи

алкоголь

алкоголизм

семья

детство

психология

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Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое? audio/mpeg

Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое? audio/mpeg

Историю героини Анжелы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алкоголь, алкоголизм, семья, детство, психология, аудио