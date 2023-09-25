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Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 25.09.2023
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12:00 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/strakhi-1893087803.html
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 25.09.2023
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
2023-09-25T12:00
2023-09-25T12:00
страхи
алкоголь
алкоголизм
семья
детство
психология
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Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Историю героини Анжелы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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алкоголь, алкоголизм, семья, детство, психология, аудио
Страхи, Алкоголь, алкоголизм, Семья, детство, Психология
Страхи

Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Была в роли родителя для матери-алкоголички. "Страхи/Детские травмы"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Мать Анжелы страдает от алкоголизма. Шумные компании, ощущение стыда, обиды и страха за близкого человека — все это героине очень знакомо. Сперва Анжела пыталась помочь матери, но затем поняла, что сама пострадала не меньше. Девушка пытается избавиться от тревоги и даже вступила в анонимную группу "Взрослые дети алкоголиков". Как отпустить прошлое?
Историю героини Анжелы разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Редактор эпизода: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
СтрахиАлкогольалкоголизмСемьядетствоПсихология
 
 
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