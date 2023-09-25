Финский Stockmann может сменить название
Финская сеть универмагов Stockmann может сменить название на Lindex Group
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в понедельник в пресс-релизе.
“Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счет перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group и изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann”, - говорится в сообщении.
В прошлом году оборот Lindex в размере 661 миллиона евро составил более двух третей оборота Stockmann Group, а с операционной прибылью в 90 миллионов евро Lindex получила большую часть прибыли Stockmann Group, указывает компания. Возможное изменение названия не повлияет на универмаги Stockmann, которые продолжат работать под брендом Stockmann, уточняется в сообщении.
Stockmann — компания розничной торговли, имеющая в общей сложности восемь универмагов в Финляндии и Прибалтике (где также продаёт продукты питания и напитки), а также интернет-магазин. Основана в 1862 году. У компании более 1,4 миллиона постоянных клиентов, указывает организация.
Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие название бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название “Stockmann” по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.