Рейтинг@Mail.ru
Финский Stockmann может сменить название - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/stockmann-1898432185.html
Финский Stockmann может сменить название
Финский Stockmann может сменить название - РИА Новости, 25.09.2023
Финский Stockmann может сменить название
Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:35
2023-09-25T10:35
экономика
финляндия
россия
швеция
stockmann
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в понедельник в пресс-релизе. “Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счет перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group и изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann”, - говорится в сообщении. Под существующей торговой маркой Lindex выпускается женское нижнее бельё, она входит в состав Stockmann и представлена в Швеции, Норвегии и Финляндии. В прошлом году оборот Lindex в размере 661 миллиона евро составил более двух третей оборота Stockmann Group, а с операционной прибылью в 90 миллионов евро Lindex получила большую часть прибыли Stockmann Group, указывает компания. Возможное изменение названия не повлияет на универмаги Stockmann, которые продолжат работать под брендом Stockmann, уточняется в сообщении. Stockmann — компания розничной торговли, имеющая в общей сложности восемь универмагов в Финляндии и Прибалтике (где также продаёт продукты питания и напитки), а также интернет-магазин. Основана в 1862 году. У компании более 1,4 миллиона постоянных клиентов, указывает организация. Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие название бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название “Stockmann” по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
https://realty.ria.ru/20220321/stockmann-1779243078.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_50ebe8237822add7eb9ce70947857624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, россия, швеция, stockmann
Экономика, Финляндия, Россия, Швеция, Stockmann
Финский Stockmann может сменить название

Финская сеть универмагов Stockmann может сменить название на Lindex Group

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в понедельник в пресс-релизе.
“Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счет перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group и изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann”, - говорится в сообщении.
Под существующей торговой маркой Lindex выпускается женское нижнее бельё, она входит в состав Stockmann и представлена в Швеции, Норвегии и Финляндии.
В прошлом году оборот Lindex в размере 661 миллиона евро составил более двух третей оборота Stockmann Group, а с операционной прибылью в 90 миллионов евро Lindex получила большую часть прибыли Stockmann Group, указывает компания. Возможное изменение названия не повлияет на универмаги Stockmann, которые продолжат работать под брендом Stockmann, уточняется в сообщении.
Stockmann — компания розничной торговли, имеющая в общей сложности восемь универмагов в Финляндии и Прибалтике (где также продаёт продукты питания и напитки), а также интернет-магазин. Основана в 1862 году. У компании более 1,4 миллиона постоянных клиентов, указывает организация.
Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие название бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название “Stockmann” по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Stockmann нашла покупателя на здание центрального универмага в Финляндии
21 марта 2022, 12:26
 
ЭкономикаФинляндияРоссияШвецияStockmann
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала