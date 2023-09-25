https://ria.ru/20230925/stockmann-1898432185.html

Финский Stockmann может сменить название

Финский Stockmann может сменить название - РИА Новости, 25.09.2023

Финский Stockmann может сменить название

Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:35

2023-09-25T10:35

2023-09-25T10:35

экономика

финляндия

россия

швеция

stockmann

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Финская сеть универмагов Stockmann рассматривает возможность смены названия на Lindex Group, а также изучает альтернативы развития бизнеса, сообщает компания в понедельник в пресс-релизе. “Совет директоров Stockmann Plc сегодня принял решение о начале стратегического анализа с целью повышения акционерной стоимости за счет перевода компании Lindex в центр бизнеса группы. В рамках стратегического анализа Stockmann Plc Abp рассматривает возможность изменения своего названия на Lindex Group и изучает стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann”, - говорится в сообщении. Под существующей торговой маркой Lindex выпускается женское нижнее бельё, она входит в состав Stockmann и представлена в Швеции, Норвегии и Финляндии. В прошлом году оборот Lindex в размере 661 миллиона евро составил более двух третей оборота Stockmann Group, а с операционной прибылью в 90 миллионов евро Lindex получила большую часть прибыли Stockmann Group, указывает компания. Возможное изменение названия не повлияет на универмаги Stockmann, которые продолжат работать под брендом Stockmann, уточняется в сообщении. Stockmann — компания розничной торговли, имеющая в общей сложности восемь универмагов в Финляндии и Прибалтике (где также продаёт продукты питания и напитки), а также интернет-магазин. Основана в 1862 году. У компании более 1,4 миллиона постоянных клиентов, указывает организация. Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие название бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название “Stockmann” по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.

https://realty.ria.ru/20220321/stockmann-1779243078.html

финляндия

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, финляндия, россия, швеция, stockmann