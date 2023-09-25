https://ria.ru/20230925/standarty-1898567215.html

Грызлов уличил Запад в двойных стандартах по ситуации с детьми Донбасса

Грызлов уличил Запад в двойных стандартах по ситуации с детьми Донбасса - РИА Новости, 25.09.2023

Грызлов уличил Запад в двойных стандартах по ситуации с детьми Донбасса

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад исходит из двойных стандартов в оценке действий Минска и Москвы по оказанию помощи детям из Донбасса и РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:08

2023-09-25T18:08

2023-09-25T18:08

европа

борис грызлов

международный уголовный суд

верховная рада украины

вооруженные силы украины

мария львова-белова

владимир путин

белоруссия

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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад исходит из двойных стандартов в оценке действий Минска и Москвы по оказанию помощи детям из Донбасса и в оценке ситуации с изъятием в Европе детей у украинских беженцев. "Уже несколько месяцев Запад раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Беларуси бездоказательные обвинения в якобы "насильственной депортации детей с Украины". Эта ложь стала предлогом для принятия Международным уголовным судом политически мотивированных и преступных по своей природе решений о выдаче неких "ордеров на арест" президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой", - говорится в комментарии Грызлова, распространенном пресс-службой посольства РФ в Белоруссии. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что "Россия и Беларусь ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима". "Отдельная благодарность – нашим белорусским друзьям, которые на регулярной основе предоставляют детям из новых регионов России возможности для отдыха и реабилитации в лагерях и санаториях на территории республики. Большой вклад в эту деятельность вносят и власти страны, и организации волонтеров. Наши совместные усилия на этом направлении носят исключительно гуманитарный характер и не имеют никакой политической подоплёки", - заявил он. Вместе с тем посол отметил, что "западные политики просто не хотят слышать правду, продолжая зачитывать по бумажке заранее заготовленные и ничем не подкреплённые тезисы". "В их сознании уже давно и прочно укоренились двойные стандарты. Достаточно сказать, что в своё время Запад полностью закрыл глаза на насильственный вывоз детей из Донбасса на территории, подконтрольные ВСУ. Ни отъём детей у живых родителей, ни принудительная украинизация русскоязычных несовершеннолетних не беспокоила ни Европу, ни США. Теперь же, когда Россия в полном соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребёнка осуществляет эвакуацию детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию", - продолжил он. "Западным политикам стоило бы открыть глаза на то, как обращаются с семьями украинских беженцев в Европе. Факты изъятия детей у граждан Украины за рубежом уже приобрели системный характер. Летом этого года офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявлял как минимум о 240 подобных случаях. Имеются сведения о примерно 80 инцидентах в Германии. По состоянию на август текущего года в Польше из украинских семей забрали 75 детей, во Франции – 11, в Италии – 7. Тревожные новости поступают и из других стран Евросоюза", - подчеркнул Грызлов. "Такие действия "заботливых" органов опеки в странах Европы далеко не всегда вызваны неисполнением представителями ребенка своих обязанностей. Гораздо чаще причиной служат различия в подходах к воспитанию и законодательному регулированию семейно-правовой сферы. Украинцы просто не понимали, с чем могут столкнуться на Западе – надеялись получить защиту и сладкую жизнь, а на деле становились заложниками бюрократического произвола и даже жертвами криминальных схем. Показательно, что такие разоблачения всё чаще публикуются именно в украинских СМИ", - продолжил Грызлов. Он заметил, что отдельного внимания заслуживает судьба детей, оказавшихся в Европе без родителей, то есть в сопровождении воспитателей, дальних и даже близких родственников, поскольку в ряде государств, например, в Италии, их передают под опеку местных граждан или в специализированные детские учреждения. Грызлов выразил недоумение, почему такие действия не классифицируются как насильственное удержание несовершеннолетних властями иностранного государства и почему Европа не обеспокоена тем, что украинские дети оторваны от дома, забывают родной язык и лишены общения с близкими. "Брюссель и Вашингтон не видят бревна в собственном глазу, продолжая намеренно искажать факты и с пеной у рта обвинять Москву и Минск", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html

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