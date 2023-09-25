https://ria.ru/20230925/srok-1898569312.html

Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену

Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену - РИА Новости, 25.09.2023

Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор профессору МФТИ Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за госизмену, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:16

2023-09-25T18:16

2023-09-25T18:16

происшествия

валерий голубкин

европейское космическое агентство

иван павлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728063919_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_91d07204567bcb9f9b223c061cd14745.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор профессору МФТИ Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. "Приговор В.Н. Голубкину оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства. Двадцать шестого июля Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов (признан иноагентом) рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, валерий голубкин, европейское космическое агентство, иван павлов