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Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену - РИА Новости, 25.09.2023
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18:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/srok-1898569312.html
Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену
Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену - РИА Новости, 25.09.2023
Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор профессору МФТИ Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за госизмену, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:16
2023-09-25T18:16
происшествия
валерий голубкин
европейское космическое агентство
иван павлов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор профессору МФТИ Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде в понедельник. "Приговор В.Н. Голубкину оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства. Двадцать шестого июля Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена". Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов (признан иноагентом) рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
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происшествия, валерий голубкин, европейское космическое агентство, иван павлов
Происшествия, Валерий Голубкин, Европейское космическое агентство, Иван Павлов
Суд оставил в силе 12-летний срок профессору Голубкину за госизмену

Суд оставил в силе 12-летний срок профессору МФТИ Голубкину за госизмену

© Фото : сайт МФТИПрофессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин
Профессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : сайт МФТИ
Профессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор профессору МФТИ Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.
«
"Приговор В.Н. Голубкину оставлен без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 12:01
Двадцать шестого июля Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.
Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".
Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов (признан иноагентом) рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.
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ПроисшествияВалерий ГолубкинЕвропейское космическое агентствоИван Павлов
 
 
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