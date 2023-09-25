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Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 25.09.2023
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14:23 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898500668.html
Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 25.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:23
2023-09-25T14:23
безопасность
россия
лисичанск
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской народной республики, Александровка, Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 478 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7 115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13449 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html
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лисичанск
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безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика
Безопасность, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 33 дрона ВСУ и семь снарядов HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской народной республики, Александровка, Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 478 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7 115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13449 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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