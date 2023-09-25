https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898500668.html

Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 25.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 33 украинских дрона и семь снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:23

2023-09-25T14:23

2023-09-25T14:23

безопасность

россия

лисичанск

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской народной республики, Александровка, Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 478 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7 115 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 135 танков и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 533 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13449 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика