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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:13
2023-09-25T14:13
2023-09-25T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
МО: ВС России поразили командные пункты украинских бригад в ДНР и районе Херсона