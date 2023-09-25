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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 25.09.2023 (обновлено: 14:14 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898497667.html
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:13
2023-09-25T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

МО: ВС России поразили командные пункты украинских бригад в ДНР и районе Херсона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 сентября, 14:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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