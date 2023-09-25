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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад - РИА Новости, 25.09.2023

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад

Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:13

2023-09-25T14:13

2023-09-25T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад территориальной обороны в ДНР и районе Херсона, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населенного пункта Красногоровка Донецкой народной республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

херсон

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донецкая народная республика, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф