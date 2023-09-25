https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898488879.html

Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации

Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 25.09.2023

Матвиенко рассказала о поддержке участников спецоперации

Сенаторы продолжат работу по поддержке участников спецоперации, предложения законодателей обобщит оборонный комитет Совфеда до 15 октября, заявила спикер... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:45

2023-09-25T13:45

2023-09-25T13:45

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

госдума рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сенаторы продолжат работу по поддержке участников спецоперации, предложения законодателей обобщит оборонный комитет Совфеда до 15 октября, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии. "Наши приоритеты на осеннюю сессию определены. Мы продолжим поддержку Вооружённых сил Российской Федерации, участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких", - сказала политик. По ее словам, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится дополнительный ряд законопроектов, разработанных, в том числе, при участии сенаторов, в Совфеде рассчитывают на их скорейшее принятие. По словам Матвиенко, законы – это важно, но важнее, как они реализуются на местах. "Я обращалась к вам с просьбой посетить филиалы Фонда "Защитники отечества", разобраться, как всё происходит на земле, какие проблемы, что нужно донастроить", - отметила она Спикер попросила сенаторов свои предложения направить в комитет по обороне и безопасности, который их проанализирует, обобщит и отработает во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами. "Виктор Николаевич Бондарев (глава оборонного комитета - ред.), прошу доложить мне до 15 октября. А также предложения по решению вопросов, поднятых матерями участников СВО в ходе моей встречи с ними (в Дагестане)", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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совет федерации рф, госдума рф, валентина матвиенко