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В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов - РИА Новости, 25.09.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:10 25.09.2023 (обновлено: 17:22 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов - РИА Новости, 25.09.2023
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов
Дни Рязанской области состоялись в Совете Федерации РФ, в рамках мероприятия прошла выставка-презентация региона, на заседаниях комитетов приняты решения по... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:10
2023-09-25T17:22
рязанская область
россия
валентина матвиенко
павел малков
совет федерации рф
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Дни Рязанской области состоялись в Совете Федерации РФ, в рамках мероприятия прошла выставка-презентация региона, на заседаниях комитетов приняты решения по проблемным для области вопросам, сообщила пресс-служба правительства региона. Выставка, по данным правительства области, работает на площадке Совфеда с 21 сентября. Её интерактивные тематические блоки включают результаты работы региона в ведущих направлениях экономики и социальной сферы. На стендах, посвященных отдельным отраслям, представлена информация о ключевых показателях, проектах, значимых предприятиях, культурных центрах Рязанской области. Также в экспозицию включена продукция агропромышленного комплекса, гастрономические бренды региона. В понедельник, уточняется в сообщении, представители Рязанской области приняли участие в заседаниях ряда комитетов Совета Федерации, где доложили, в частности, о вопросах жилищного строительства, работе по поддержке участников СВО и их семей, развитии АПК региона, сельских территорий, вопросах подготовки молодых специалистов для отрасли, мерах по сохранению лесов и водных объектов. "На встречах с комитетами открыто поднимались проблемные темы. Рассчитываем, что важные для региона вопросы найдут отражение в постановлении СФ", - сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, отметив, что Совфед всегда очень внимательно относится к предложениям Рязанской области. Глава региона поблагодарил Валентину Матвиенко за возможность провести Дни Рязанской области. По его словам, за год наблюдается прогресс на каждом направлении развития региона. Этого удается достичь, в том числе, благодаря федеральной поддержке. Председатель Совета Федерации отметила рост промышленного производства, развитие АПК области. При этом она подчеркнула необходимость уделять больше внимания вопросам демографии. Председатель верхней палаты парламента высоко оценила работу региональной команды в ходе заседаний комитетов СФ. "Наша основная задача – помочь региону в вопросах, где нужна федеральная поддержка", - цитируются в сообщении слова Валентины Матвиенко.
https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html
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рязанская область, россия, валентина матвиенко, павел малков, совет федерации рф
Рязанская область, Россия, Валентина Матвиенко, Павел Малков, Совет Федерации РФ, Рязанская область
В Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов

Губернатор: в Совфеде обсудили решение важных для Рязанской области вопросов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Дни Рязанской области состоялись в Совете Федерации РФ, в рамках мероприятия прошла выставка-презентация региона, на заседаниях комитетов приняты решения по проблемным для области вопросам, сообщила пресс-служба правительства региона.
Выставка, по данным правительства области, работает на площадке Совфеда с 21 сентября. Её интерактивные тематические блоки включают результаты работы региона в ведущих направлениях экономики и социальной сферы. На стендах, посвященных отдельным отраслям, представлена информация о ключевых показателях, проектах, значимых предприятиях, культурных центрах Рязанской области. Также в экспозицию включена продукция агропромышленного комплекса, гастрономические бренды региона.
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В понедельник, уточняется в сообщении, представители Рязанской области приняли участие в заседаниях ряда комитетов Совета Федерации, где доложили, в частности, о вопросах жилищного строительства, работе по поддержке участников СВО и их семей, развитии АПК региона, сельских территорий, вопросах подготовки молодых специалистов для отрасли, мерах по сохранению лесов и водных объектов.
"На встречах с комитетами открыто поднимались проблемные темы. Рассчитываем, что важные для региона вопросы найдут отражение в постановлении СФ", - сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, отметив, что Совфед всегда очень внимательно относится к предложениям Рязанской области.
Глава региона поблагодарил Валентину Матвиенко за возможность провести Дни Рязанской области. По его словам, за год наблюдается прогресс на каждом направлении развития региона. Этого удается достичь, в том числе, благодаря федеральной поддержке.
Председатель Совета Федерации отметила рост промышленного производства, развитие АПК области. При этом она подчеркнула необходимость уделять больше внимания вопросам демографии. Председатель верхней палаты парламента высоко оценила работу региональной команды в ходе заседаний комитетов СФ. "Наша основная задача – помочь региону в вопросах, где нужна федеральная поддержка", - цитируются в сообщении слова Валентины Матвиенко.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияВалентина МатвиенкоПавел МалковСовет Федерации РФ
 
 
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