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На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко - РИА Новости, 25.09.2023
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11:34 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898454296.html
На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко
На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко - РИА Новости, 25.09.2023
На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко
Совет палаты на заседании в понедельник предложил избрать председателя социального комитета Совфеда Инну Святенко вице-спикером Совфеда, этот вопрос будет... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:34
2023-09-25T11:34
политика
вячеслав тимченко
совет федерации рф
инна святенко
галина карелова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет палаты на заседании в понедельник предложил избрать председателя социального комитета Совфеда Инну Святенко вице-спикером Совфеда, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании палаты также в понедельник, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Совет палаты предложил кандидатуру Инны Святенко на пост вице-спикера Совфеда", - сказал он. По словам Тимченко, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании СФ, которое начнется в полдень. Ранее пост вице-спикера Совфеда, курирующего социальную сферу, занимала Галина Карелова. По словам Тимченко, она планирует перейти в комитет по региональной политике, где может занять пост первого зампреда. Пост председателя комитета по соцполитике вместо Святенко предложено занять первому замглавы бюджетного комитета СФ Елене Перминовой, сказал Тимченко. По его словам, этот вопрос также планируется рассмотреть на пленарном заседании в понедельник.
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898419334.html
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политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф, инна святенко, галина карелова
Политика, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Инна Святенко, Галина Карелова
На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко

Тимченко: совет палаты предложил избрать Святенко на пост вице-спикера Совфеда

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет палаты на заседании в понедельник предложил избрать председателя социального комитета Совфеда Инну Святенко вице-спикером Совфеда, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании палаты также в понедельник, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Совет палаты предложил кандидатуру Инны Святенко на пост вице-спикера Совфеда", - сказал он.
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По словам Тимченко, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании СФ, которое начнется в полдень.
Ранее пост вице-спикера Совфеда, курирующего социальную сферу, занимала Галина Карелова. По словам Тимченко, она планирует перейти в комитет по региональной политике, где может занять пост первого зампреда.
Пост председателя комитета по соцполитике вместо Святенко предложено занять первому замглавы бюджетного комитета СФ Елене Перминовой, сказал Тимченко.
По его словам, этот вопрос также планируется рассмотреть на пленарном заседании в понедельник.
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ПолитикаВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФИнна СвятенкоГалина Карелова
 
 
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