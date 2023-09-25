https://ria.ru/20230925/sovfed-1898454296.html

На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко

На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко - РИА Новости, 25.09.2023

На пост вице-спикера Совфеда предложили избрать Святенко

Совет палаты на заседании в понедельник предложил избрать председателя социального комитета Совфеда Инну Святенко вице-спикером Совфеда, этот вопрос будет... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:34

2023-09-25T11:34

2023-09-25T11:34

политика

вячеслав тимченко

совет федерации рф

инна святенко

галина карелова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет палаты на заседании в понедельник предложил избрать председателя социального комитета Совфеда Инну Святенко вице-спикером Совфеда, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании палаты также в понедельник, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Совет палаты предложил кандидатуру Инны Святенко на пост вице-спикера Совфеда", - сказал он. По словам Тимченко, этот вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании СФ, которое начнется в полдень. Ранее пост вице-спикера Совфеда, курирующего социальную сферу, занимала Галина Карелова. По словам Тимченко, она планирует перейти в комитет по региональной политике, где может занять пост первого зампреда. Пост председателя комитета по соцполитике вместо Святенко предложено занять первому замглавы бюджетного комитета СФ Елене Перминовой, сказал Тимченко. По его словам, этот вопрос также планируется рассмотреть на пленарном заседании в понедельник.

https://ria.ru/20230925/sovfed-1898419334.html

https://ria.ru/20230925/zorkin-1898412772.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф, инна святенко, галина карелова