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Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС - РИА Новости, 25.09.2023
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09:26 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sovfed-1898419334.html
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС - РИА Новости, 25.09.2023
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:26
2023-09-25T09:26
политика
россия
владимир путин
европейский суд по правам человека (еспч)
совет федерации рф
европейский суд
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости. Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена. В письме МГИМО МИД РФ на имя президента РФ Владимира Путина (текст имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что с 2023 года Лобов работает в вузе преподавателем кафедры интеграционных процессов. Он "имеет безупречную репутацию, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе", говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, европейский суд
Политика, Россия, Владимир Путин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Федерации РФ, Европейский суд
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС

В Совфеде поддержали кандидатуру Лобова на должность судьи Конституционного суда

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости.
Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена.
В письме МГИМО МИД РФ на имя президента РФ Владимира Путина (текст имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что с 2023 года Лобов работает в вузе преподавателем кафедры интеграционных процессов. Он "имеет безупречную репутацию, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе", говорится в документе.
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
Вчера, 08:43
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Федерации РФЕвропейский суд
 
 
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