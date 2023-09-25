https://ria.ru/20230925/sovfed-1898419334.html

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС - РИА Новости, 25.09.2023

Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:26

2023-09-25T09:26

2023-09-25T09:26

политика

россия

владимир путин

европейский суд по правам человека (еспч)

совет федерации рф

европейский суд

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости. Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена. В письме МГИМО МИД РФ на имя президента РФ Владимира Путина (текст имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что с 2023 года Лобов работает в вузе преподавателем кафедры интеграционных процессов. Он "имеет безупречную репутацию, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе", говорится в документе.

https://ria.ru/20230925/zorkin-1898412772.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, европейский суд