https://ria.ru/20230925/sovfed-1898419334.html
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС - РИА Новости, 25.09.2023
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:26
2023-09-25T09:26
2023-09-25T09:26
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владимир путин
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совет федерации рф
европейский суд
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи Конституционного суда РФ (КС РФ), передает корреспондент РИА Новости. Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи Европейского суда по правам человека от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена. В письме МГИМО МИД РФ на имя президента РФ Владимира Путина (текст имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что с 2023 года Лобов работает в вузе преподавателем кафедры интеграционных процессов. Он "имеет безупречную репутацию, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе", говорится в документе.
https://ria.ru/20230925/zorkin-1898412772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Лобова на пост судьи КС
В Совфеде поддержали кандидатуру Лобова на должность судьи Конституционного суда