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В Петербурге случайный прохожий ранил ножом сотрудника ГИБДД

В Петербурге случайный прохожий ранил ножом сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 25.09.2023

В Петербурге случайный прохожий ранил ножом сотрудника ГИБДД

Сотрудника ГИБДД ранил ножом случайный прохожий в Колпино, сейчас нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:06

2023-09-25T14:06

2023-09-25T14:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудника ГИБДД ранил ножом случайный прохожий в Колпино, сейчас нападавший задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, утром в понедельник около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанес несколько ударов ножом. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, удар ножом пришелся в шею инспектора. "Сам задержанный будет допрошен по обстоятельствам произошедшего. Пока он находится в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства. В ГСУСК добавили, что инспектор ГИБДД госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20230922/prigovor-1897919026.html

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происшествия, санкт-петербург, гибдд мвд рф, россия, колпино, здоровье - общество