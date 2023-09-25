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Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе - РИА Новости, 25.09.2023
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15:50 25.09.2023 (обновлено: 15:51 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/soobschenie-1898523564.html
Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе
Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе - РИА Новости, 25.09.2023
Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе
Отец троих детей Дмитрий Мажурин получил три года условно за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает объединенная пресс-служба РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:50
2023-09-25T15:51
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Отец троих детей Дмитрий Мажурин получил три года условно за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд назначил Мажурину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба судов. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил 26 июня по номеру 112 в СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" и сообщил заведомо ложную информацию об акте терроризма. По данным пресс-службе он сказал, что: "При проходе корабля через Троицкий мост, сегодня "Алые паруса", будет взрыв, заложена взрывчатка". В пресс-службе добавили, что Мажурин вину признал полностью и раскаялся, воспитывает троих детей, работает, имеет положительные характеристики и компенсировал затраты МВД.
https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе

Отец 3 детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе на "Алых парусах"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Отец троих детей Дмитрий Мажурин получил три года условно за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«
"Суд назначил Мажурину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба судов.
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Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил 26 июня по номеру 112 в СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" и сообщил заведомо ложную информацию об акте терроризма. По данным пресс-службе он сказал, что: "При проходе корабля через Троицкий мост, сегодня "Алые паруса", будет взрыв, заложена взрывчатка".
В пресс-службе добавили, что Мажурин вину признал полностью и раскаялся, воспитывает троих детей, работает, имеет положительные характеристики и компенсировал затраты МВД.
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