https://ria.ru/20230925/soobschenie-1898523564.html

Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе

Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе - РИА Новости, 25.09.2023

Отец троих детей получил условный срок за ложное сообщение о бомбе

Отец троих детей Дмитрий Мажурин получил три года условно за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает объединенная пресс-служба РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:50

2023-09-25T15:50

2023-09-25T15:51

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Отец троих детей Дмитрий Мажурин получил три года условно за ложное сообщение о бомбе на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд назначил Мажурину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщает пресс-служба судов. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил 26 июня по номеру 112 в СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" и сообщил заведомо ложную информацию об акте терроризма. По данным пресс-службе он сказал, что: "При проходе корабля через Троицкий мост, сегодня "Алые паруса", будет взрыв, заложена взрывчатка". В пресс-службе добавили, что Мажурин вину признал полностью и раскаялся, воспитывает троих детей, работает, имеет положительные характеристики и компенсировал затраты МВД.

https://ria.ru/20230814/minirovanie-1889993000.html

https://ria.ru/20230905/barnaul-1894269027.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург