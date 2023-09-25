https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку - РИА Новости, 25.09.2023
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку
Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:38
2023-09-25T16:38
2023-09-25T16:38
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 25 сен – РИА Новости. Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. "Предварительно установлено, что инцидент имел место днем 23 сентября 2023 года. В результате нападения собаки 4-летняя девочка получила укушенные раны. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Бродячая собака отловлена", - говорится в релизе. Нападение на ребенка произошло в историческом центре Уфы на улице Пушкина. Начата проверка на предмет статьи "Халатность" УК РФ. Следствию предстоит опросить в том числе чиновников и провести в отношении ребенка судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью.
https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку
В центре Уфы бродячая собака покусала четырехлетнюю девочку