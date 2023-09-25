https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html

В центре Уфы собака покусала маленькую девочку

В центре Уфы собака покусала маленькую девочку - РИА Новости, 25.09.2023

В центре Уфы собака покусала маленькую девочку

Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:38

2023-09-25T16:38

2023-09-25T16:38

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 25 сен – РИА Новости. Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. "Предварительно установлено, что инцидент имел место днем 23 сентября 2023 года. В результате нападения собаки 4-летняя девочка получила укушенные раны. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Бродячая собака отловлена", - говорится в релизе. Нападение на ребенка произошло в историческом центре Уфы на улице Пушкина. Начата проверка на предмет статьи "Халатность" УК РФ. Следствию предстоит опросить в том числе чиновников и провести в отношении ребенка судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью.

https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан