Рейтинг@Mail.ru
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sobaka-1898541951.html
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку - РИА Новости, 25.09.2023
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку
Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:38
2023-09-25T16:38
происшествия
уфа
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
УФА, 25 сен – РИА Новости. Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник. "Предварительно установлено, что инцидент имел место днем 23 сентября 2023 года. В результате нападения собаки 4-летняя девочка получила укушенные раны. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Бродячая собака отловлена", - говорится в релизе. Нападение на ребенка произошло в историческом центре Уфы на улице Пушкина. Начата проверка на предмет статьи "Халатность" УК РФ. Следствию предстоит опросить в том числе чиновников и провести в отношении ребенка судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью.
https://ria.ru/20230905/sobaki-1894276675.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В центре Уфы собака покусала маленькую девочку

В центре Уфы бродячая собака покусала четырехлетнюю девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 сен – РИА Новости. Бездомная собака покусала четырехлетнюю девочку в центре Уфы, животное уже отловили, сообщает СУСК по Башкирии в понедельник.
"Предварительно установлено, что инцидент имел место днем 23 сентября 2023 года. В результате нападения собаки 4-летняя девочка получила укушенные раны. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Бродячая собака отловлена", - говорится в релизе.
Нападение на ребенка произошло в историческом центре Уфы на улице Пушкина. Начата проверка на предмет статьи "Халатность" УК РФ. Следствию предстоит опросить в том числе чиновников и провести в отношении ребенка судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть вреда здоровью.
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и покусали хозяина
5 сентября, 13:05
 
ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала