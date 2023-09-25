https://ria.ru/20230925/sobaka-1898422999.html

В Приморье потерявшийся пес десять дней выживал в дикой природе

В Приморье потерявшийся пес десять дней выживал в дикой природе - РИА Новости, 25.09.2023

В Приморье потерявшийся пес десять дней выживал в дикой природе

Пес японской породы сиба-ину по кличке Деймос исчез с горной вершины в Приморском крае после восхождения и вышел к людям только через десять дней, рассказал РИА РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:49

2023-09-25T09:49

2023-09-25T16:17

хорошие новости

приморский край

эльбрус

gps

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Пес японской породы сиба-ину по кличке Деймос исчез с горной вершины в Приморском крае после восхождения и вышел к людям только через десять дней, рассказал РИА Новости его хозяин Владимир Чернышев. Собеседник агентства с питомцем в составе группы поднимался на гору Пидан. Деймос часто бывал с хозяином в походах, в том числе при покорении Эльбруса, и много раз убегал из поля зрения, возвращаясь через десять-пятнадцать минут. После восхождения на Пидан собака, как обычно, скрылась из виду, но так и не прибежала назад. Группа провела несколько часов в поисках пса, о пропаже рассказали другим туристам на горе. Результатов это не дало. На следующий день хозяин с друзьями распечатали листовки об исчезновении питомца. За время поисков эти материалы раздали во всех населенных пунктах рядом с горой, нашли три другие собаки породы сиба-ину и одну — акита-ину, но Деймоса так и не было."Он вышел только через десять дней, далеко не в ближайший населенный пункт", — рассказал Владимир, отметив, что радостную весть ему сообщили по телефону ранним утром. Он признался, что сначала подумал, что разговаривает с мошенником, но собеседник отправил ему кадры с собакой, которую хозяин сразу узнал и поехал забирать. Когда Деймос увидел своего хозяина, стал вырываться из рук и бросился к нему. Как объяснил встретившийся с животным мужчина, было "видно, что собака на нервном истощении и очень переживала сама, что потерялась, заблудилась". Осмотр у ветеринара по дороге домой показал, что серьезных проблем со здоровьем пес не получил за время в лесу. "Желудок у него не пустой. Чем-то он питался, значит, что-то он добывал себе, какую-то пищу. Похудел сильно, на два килограмма. Это где-то 25 процентов его веса в принципе. Сломал клык один, левый, и все подушечки лап у него стерты. Перемещался очень длительное время", — рассказал хозяин Деймоса о результатах осмотра.Поначалу дома пес только ел и спал. Во сне он дрожал, и эта дрожь прекращалась, только когда хозяин брал его на руки или клал рядом с собой. За несколько дней Деймос пришел в себя, теперь самочувствие у него отличное. На будущее хозяин намерен купить питомцу GPS-ошейник.

https://ria.ru/20210816/sobaka-1746000547.html

https://ria.ru/20230703/sobaka-1881935792.html

приморский край

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, эльбрус, gps