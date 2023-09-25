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Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла - РИА Новости, 25.09.2023
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08:00 25.09.2023 (обновлено: 08:09 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла - РИА Новости, 25.09.2023
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла
Проамериканские силы в Словакии — в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах. Причем побеждают их поклонники России, открыто выступающие... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:00
2023-09-25T08:09
в мире
россия
словакия
киев
зузана чапутова
роберт фицо
нато
"голос"
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Проамериканские силы в Словакии — в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах. Причем побеждают их поклонники России, открыто выступающие против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО. Президент страны деморализована и завершает политическую карьеру. Что происходит в Братиславе — в материале РИА Новости.За РоссиюВ Словакии 30 сентября пройдут парламентские выборы. По данным социологической службы АКО, фаворит — социал-демократическая партия Smer ("Курс") с рейтингом 19,4 процента. Ее лидер и бывший премьер-министр Роберт Фицо — против военных поставок Украине и ее присоединения к НАТО. Также он критикует антироссийские санкции.В интервью Associated Press Фицо сказал, что никакое западное оружие не изменит ход боевых действий, поэтому Киев должен отказаться от территориальных претензий. И напомнил: война началась не в 2022-м, а в 2014-м, когда "украинские нацисты и фашисты пришли в Донбасс убивать русских". Замглавы Smer-SD Любош Блаха полагает, что США ведут прокси-войну против России на украинской земле, Москва же защищает свою культурную и национальную идентичность.Лояльную к Киеву "Прогрессивную Словакию" действующего президента Зузаны Чапутовой поддерживают 18,2 процента избирателей, еще более ориентированный на Евросоюз "Голос" — 15,1 процента. Эту соцпартию возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини, некогда считавшийся соратником Фицо. Кроме того, в парламент, судя по всему, пройдут условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и "Республика" (у них рейтинг — пять-шесть процентов).По данным аналитического центра Globsec, 50 процентов словаков считают США угрозой своей безопасности. И только 40 процентов возлагают на Россию ответственность за украинский конфликт — это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе, отмечает The Guardian. Фицо руководил Словакией в общей сложности десять лет. Ушел в отставку в 2018-м из-за массовых акций протеста, вызванных убийством журналиста и его невесты. Оппозиция утверждала, что это сделали власти из-за антикоррупционных расследований.Глубокий кризисПосле свержения Фицо словацкие либералы обещали быстро привести страну к процветанию. Однако в 2020-м разразилась пандемия коронавируса, а в 2022-м антироссийские санкции окончательно подорвали экономическую стабильность. В результате за четыре года в парламентской республике сменилось четыре премьер-министра. На этом фоне времена Фицо уже кажутся золотым веком.Чапутова, победившая на президентских выборах в 2019-м, отказалась переизбираться в 2024-м. Объяснила: больше нет сил. А в декабре 2022-го она говорила, что ее семье угрожают физической расправой. Также президент пытается засудить Фицо за клевету. Он называет ее "американским агентом" за поддержку Украины и пропаганду ЛГБТ.В Киеве обеспокоены: как сообщают социологи, отношение словаков к украинцам резко ухудшилось. Их винят в экономических проблемах Братиславы. А 20 процентов населения страны хочет, чтобы новое правительство запустило процедуру выхода из НАТО. В основном это сторонники Фицо и близких ему политических сил.Чапутова списывает все на "российскую пропаганду". По ее словам, успеху кремлевского нарратива способствуют славянское родство, позитивные воспоминания об СССР, трудности, вызванные пандемией, и экономический кризис.Как было — не будетЭксперты РИА Новости призывают не спешить с выводами. Партия Фицо займет первое место, но большинства не получит, отмечает доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев. Соответственно, придется искать партнеров для коалиции, но союзники — только ультраправые. Остальных обуздает руководство Евросоюза."Похожая история была 25 лет назад, когда победила партия действующего премьера Владимира Мечьяра — основателя современного словацкого государства. С одной стороны, он подал заявку в ЕС и НАТО, но не форсировал интеграцию, как в Чехии. И ему не позволили снова возглавить правительство. Посольства США и Германии уговорили лидеров оппозиции сформировать коалицию без Мечьяра", — рассказывает политолог.Smer может собрать в коалицию 35 процентов парламента, но этого мало. "Голос" не пойдет на сотрудничество, даже если Фицо откажется от поста главы кабмина. "Евросоюзу не нужно правительство, состоящее на две трети из сторонников России. "Голос" договорится с либералами и консерваторами", — полагает Трухачев. Возможно, Фицо попытается стать президентом в 2024-м, но и тут против него объединятся все проамериканские силы.Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает вероятную победу Фицо серьезным ударом по евроатлантическому единству. "Поэтому Вашингтон и Брюссель приложат максимум усилий, чтобы не позволить бывшему премьеру вернуться к власти", — уверен он.Вместе с тем совершенно очевидно, что словакам не нравится чрезмерное сближение с Киевом. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как на нее обрушились 300 тысяч украинских беженцев, которые еще больше усугубили экономический кризис.
https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html
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в мире, россия, словакия, киев, зузана чапутова, роберт фицо, нато, "голос", российский государственный гуманитарный университет, политика
В мире, Россия, Словакия, Киев, Зузана Чапутова, Роберт Фицо, НАТО, "Голос", Российский государственный гуманитарный университет, Политика
Союзник Украины поддержал Россию. Киев готовится к удару с тыла

В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Проамериканские силы в Словакии — в шаге от сокрушительного поражения на парламентских выборах. Причем побеждают их поклонники России, открыто выступающие против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО. Президент страны деморализована и завершает политическую карьеру. Что происходит в Братиславе — в материале РИА Новости.

За Россию

В Словакии 30 сентября пройдут парламентские выборы. По данным социологической службы АКО, фаворит — социал-демократическая партия Smer ("Курс") с рейтингом 19,4 процента. Ее лидер и бывший премьер-министр Роберт Фицо — против военных поставок Украине и ее присоединения к НАТО. Также он критикует антироссийские санкции.
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберта Фицо
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберта Фицо
В интервью Associated Press Фицо сказал, что никакое западное оружие не изменит ход боевых действий, поэтому Киев должен отказаться от территориальных претензий. И напомнил: война началась не в 2022-м, а в 2014-м, когда "украинские нацисты и фашисты пришли в Донбасс убивать русских". Замглавы Smer-SD Любош Блаха полагает, что США ведут прокси-войну против России на украинской земле, Москва же защищает свою культурную и национальную идентичность.
Лояльную к Киеву "Прогрессивную Словакию" действующего президента Зузаны Чапутовой поддерживают 18,2 процента избирателей, еще более ориентированный на Евросоюз "Голос" — 15,1 процента. Эту соцпартию возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини, некогда считавшийся соратником Фицо. Кроме того, в парламент, судя по всему, пройдут условно пророссийские националистические Словацкая национальная партия и "Республика" (у них рейтинг — пять-шесть процентов).
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Словакии Зузана Чапутова
По данным аналитического центра Globsec, 50 процентов словаков считают США угрозой своей безопасности. И только 40 процентов возлагают на Россию ответственность за украинский конфликт — это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе, отмечает The Guardian. Фицо руководил Словакией в общей сложности десять лет. Ушел в отставку в 2018-м из-за массовых акций протеста, вызванных убийством журналиста и его невесты. Оппозиция утверждала, что это сделали власти из-за антикоррупционных расследований.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Истребителей больше не будет. Киев прощается с важным союзником
15 мая, 08:00

Глубокий кризис

После свержения Фицо словацкие либералы обещали быстро привести страну к процветанию. Однако в 2020-м разразилась пандемия коронавируса, а в 2022-м антироссийские санкции окончательно подорвали экономическую стабильность. В результате за четыре года в парламентской республике сменилось четыре премьер-министра. На этом фоне времена Фицо уже кажутся золотым веком.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо
Чапутова, победившая на президентских выборах в 2019-м, отказалась переизбираться в 2024-м. Объяснила: больше нет сил. А в декабре 2022-го она говорила, что ее семье угрожают физической расправой. Также президент пытается засудить Фицо за клевету. Он называет ее "американским агентом" за поддержку Украины и пропаганду ЛГБТ.
В Киеве обеспокоены: как сообщают социологи, отношение словаков к украинцам резко ухудшилось. Их винят в экономических проблемах Братиславы. А 20 процентов населения страны хочет, чтобы новое правительство запустило процедуру выхода из НАТО. В основном это сторонники Фицо и близких ему политических сил.
Чапутова списывает все на "российскую пропаганду". По ее словам, успеху кремлевского нарратива способствуют славянское родство, позитивные воспоминания об СССР, трудности, вызванные пандемией, и экономический кризис.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗузана Чапутова
Адвокат, заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зузана Чапутова

Как было — не будет

Эксперты РИА Новости призывают не спешить с выводами. Партия Фицо займет первое место, но большинства не получит, отмечает доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев. Соответственно, придется искать партнеров для коалиции, но союзники — только ультраправые. Остальных обуздает руководство Евросоюза.
"Похожая история была 25 лет назад, когда победила партия действующего премьера Владимира Мечьяра — основателя современного словацкого государства. С одной стороны, он подал заявку в ЕС и НАТО, но не форсировал интеграцию, как в Чехии. И ему не позволили снова возглавить правительство. Посольства США и Германии уговорили лидеров оппозиции сформировать коалицию без Мечьяра", — рассказывает политолог.
© AP Photo / Petr David JosekПарламентские выборы в Словакии
Парламентские выборы в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Парламентские выборы в Словакии
Smer может собрать в коалицию 35 процентов парламента, но этого мало. "Голос" не пойдет на сотрудничество, даже если Фицо откажется от поста главы кабмина. "Евросоюзу не нужно правительство, состоящее на две трети из сторонников России. "Голос" договорится с либералами и консерваторами", — полагает Трухачев. Возможно, Фицо попытается стать президентом в 2024-м, но и тут против него объединятся все проамериканские силы.
Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает вероятную победу Фицо серьезным ударом по евроатлантическому единству. "Поэтому Вашингтон и Брюссель приложат максимум усилий, чтобы не позволить бывшему премьеру вернуться к власти", — уверен он.
Вместе с тем совершенно очевидно, что словакам не нравится чрезмерное сближение с Киевом. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как на нее обрушились 300 тысяч украинских беженцев, которые еще больше усугубили экономический кризис.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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