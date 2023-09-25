https://ria.ru/20230925/skandal-1898604553.html

В Канаде расстроены из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится

В Канаде расстроены из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится - РИА Новости, 25.09.2023

В Канаде расстроены из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте его страны украинского нациста, служившего в дивизии СС... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:53

2023-09-25T22:53

2023-09-25T22:53

в мире

джастин трюдо

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте его страны украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галичина", однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева. "Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер (палаты общин Энтони Рота - ред.) уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом", - сказал Трюдо во время общения с журналистами, комментируя крупный скандал в законодательных кругах. При этом он отметил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине. В этой связи Трюдо напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен на нужды Киева лишь на минувшей неделе. Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсесовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html

https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

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в мире, джастин трюдо, нато, россия, украина, канада, сергей лавров