https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html

Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца

Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023

Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:19

2023-09-25T22:19

2023-09-25T22:19

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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН. "Должен признать, что я в пятницу был на Генассамблее ООН, полный набор встреч. Я не уверен, на какие сообщения вы ссылаетесь", - сказал он на брифинге для журналистов. В пятницу на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского была устроена стоячая овация 98-летнему Ярославу Хунке, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Позже выяснилось, что он являлся украинским националистом и ветераном добровольческой дивизии войск СС "Галичина". Она не только сражалась с Красной армией на стороне нацистской Германии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер канадской палаты общин позже заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.

https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

https://ria.ru/20230925/gatilov-1898587262.html

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в мире, канада, германия, владимир зеленский, государственный департамент сша, оон, генеральная ассамблея оон