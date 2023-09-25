https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html
Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца
Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца - РИА Новости, 25.09.2023
Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:19
2023-09-25T22:19
2023-09-25T22:19
в мире
канада
германия
владимир зеленский
государственный департамент сша
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН. "Должен признать, что я в пятницу был на Генассамблее ООН, полный набор встреч. Я не уверен, на какие сообщения вы ссылаетесь", - сказал он на брифинге для журналистов. В пятницу на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского была устроена стоячая овация 98-летнему Ярославу Хунке, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Позже выяснилось, что он являлся украинским националистом и ветераном добровольческой дивизии войск СС "Галичина". Она не только сражалась с Красной армией на стороне нацистской Германии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер канадской палаты общин позже заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html
https://ria.ru/20230925/gatilov-1898587262.html
канада
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, германия, владимир зеленский, государственный департамент сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Канада, Германия, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца
Госдеп заявил, что не в курсе скандала с чествованием эсэсовца в Канаде