https://ria.ru/20230925/siriets-1898583744.html

В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ

В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ

Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:55

2023-09-25T19:55

2023-09-25T20:29

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сирия

турция

россия

эрзурум

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СТАМБУЛ, 25 сен — РИА Новости. Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet.Инцидент произошел 20 сентября в районе Якутие на севере города. По данным издания, 32-летняя Анастасия Емельянова восемь месяцев назад познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Низаром А., подрабатывавшим бариста в кофейне.В ночь убийства мужчина обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девушки от потери крови."Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла", — говорится в публикации.Сирийца задержала полиция, при этом жители дома рассказали, что видели его впервые, хозяин квартиры также заявил, что Емельянова снимала квартиру самостоятельно. Мужчину арестовали, ему грозит суд.

https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html

https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html

сирия

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в мире, сирия, турция, россия, эрзурум