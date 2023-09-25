Рейтинг@Mail.ru
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 25.09.2023 (обновлено: 20:29 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/siriets-1898583744.html
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ
Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:55
2023-09-25T20:29
в мире
сирия
турция
россия
эрзурум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_283:222:2507:1473_1920x0_80_0_0_ae91cce7bfbccafc63fd81fb28c54ab1.jpg
СТАМБУЛ, 25 сен — РИА Новости. Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet.Инцидент произошел 20 сентября в районе Якутие на севере города. По данным издания, 32-летняя Анастасия Емельянова восемь месяцев назад познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Низаром А., подрабатывавшим бариста в кофейне.В ночь убийства мужчина обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девушки от потери крови."Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла", — говорится в публикации.Сирийца задержала полиция, при этом жители дома рассказали, что видели его впервые, хозяин квартиры также заявил, что Емельянова снимала квартиру самостоятельно. Мужчину арестовали, ему грозит суд.
https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html
сирия
турция
россия
эрзурум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_372:108:2266:1529_1920x0_80_0_0_b2647932d5131dc798189eb04b07782f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, россия, эрзурум
В мире, Сирия, Турция, Россия, Эрзурум
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ

Hürriyet: в Турции сириец убил россиянку куском стекла

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 сен — РИА Новости. Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet.
Инцидент произошел 20 сентября в районе Якутие на севере города. По данным издания, 32-летняя Анастасия Емельянова восемь месяцев назад познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Низаром А., подрабатывавшим бариста в кофейне.
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин
10 сентября, 14:27
В ночь убийства мужчина обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девушки от потери крови.
«
"Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла", — говорится в публикации.
Сирийца задержала полиция, при этом жители дома рассказали, что видели его впервые, хозяин квартиры также заявил, что Емельянова снимала квартиру самостоятельно. Мужчину арестовали, ему грозит суд.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Голливудская "звезда" развела россиянку на 300 тысяч рублей
23 августа, 18:53
 
В миреСирияТурцияРоссияЭрзурум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала