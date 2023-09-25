https://ria.ru/20230925/siriets-1898583744.html
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ
Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:55
2023-09-25T19:55
2023-09-25T20:29
в мире
сирия
турция
россия
эрзурум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_283:222:2507:1473_1920x0_80_0_0_ae91cce7bfbccafc63fd81fb28c54ab1.jpg
СТАМБУЛ, 25 сен — РИА Новости. Россиянка погибла в турецком городе Эрзурум, предположительно, от рук сирийца, пишет газета Hürriyet.Инцидент произошел 20 сентября в районе Якутие на севере города. По данным издания, 32-летняя Анастасия Емельянова восемь месяцев назад познакомилась через соцсети с 29-летним гражданином Сирии Низаром А., подрабатывавшим бариста в кофейне.В ночь убийства мужчина обратился за помощью к соседям Емельяновой, те вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девушки от потери крови."Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанес ей ранения куском стекла", — говорится в публикации.Сирийца задержала полиция, при этом жители дома рассказали, что видели его впервые, хозяин квартиры также заявил, что Емельянова снимала квартиру самостоятельно. Мужчину арестовали, ему грозит суд.
https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html
https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html
сирия
турция
россия
эрзурум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892622404_372:108:2266:1529_1920x0_80_0_0_b2647932d5131dc798189eb04b07782f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, россия, эрзурум
В мире, Сирия, Турция, Россия, Эрзурум
В Турции сириец убил россиянку, пишут СМИ
Hürriyet: в Турции сириец убил россиянку куском стекла