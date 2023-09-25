https://ria.ru/20230925/shtab-1898430245.html

В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ

В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ

В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:30

2023-09-25T10:30

2023-09-25T11:38

михаил развожаев

севастополь

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ", - написал Развожаев.Позже он добавил, что "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11.25". "Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00", - отметил губернатор.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230924/ikona-1898337816.html

севастополь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

михаил развожаев, севастополь, черноморский флот вмф россии