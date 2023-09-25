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В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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10:30 25.09.2023 (обновлено: 11:38 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/shtab-1898430245.html
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ
В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:30
2023-09-25T11:38
михаил развожаев
севастополь
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ", - написал Развожаев.Позже он добавил, что "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11.25". "Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00", - отметил губернатор.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
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михаил развожаев, севастополь, черноморский флот вмф россии
Михаил Развожаев, Севастополь, Черноморский флот ВМФ России
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ

Развожаев: в штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ", - написал Развожаев.
Позже он добавил, что "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11.25". "Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00", - отметил губернатор.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
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Михаил РазвожаевСевастопольЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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