https://ria.ru/20230925/shtab-1898430245.html
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ
В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:30
2023-09-25T10:30
2023-09-25T11:38
михаил развожаев
севастополь
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:347:676:727_1920x0_80_0_0_fa141ed5ac0ea0d16c2af35acab640b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В здании штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованном украинскими войсками, начали демонтаж аварийных конструкций, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. "Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ", - написал Развожаев.Позже он добавил, что "очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11.25". "Работы будут продолжаться ориентировочно до 14.00", - отметил губернатор.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
https://ria.ru/20230924/ikona-1898337816.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:284:676:790_1920x0_80_0_0_e08562d4774f7ff913e5969a37f82bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, черноморский флот вмф россии
Михаил Развожаев, Севастополь, Черноморский флот ВМФ России
В штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ
Развожаев: в штабе ЧФ начали демонтаж аварийных конструкций после атаки ВСУ