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Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря
Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря - РИА Новости, 25.09.2023
Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря
Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря, скорее всего, будет одноэтапным, сообщил РИА Новости сенатор, заместитель секретаря Генсовета партии... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:10
2023-09-25T12:10
2023-09-25T12:15
единая россия
политика
сергей перминов
александр сидякин
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря, скорее всего, будет одноэтапным, сообщил РИА Новости сенатор, заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Вторая половина декабря", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Перминов уточнил, что съезд, "скорее всего", будет одноэтапным.Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
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единая россия, политика, сергей перминов, александр сидякин
Единая Россия, Политика, Сергей Перминов, Александр Сидякин
Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря
Замсекретаря генсовета ЕР: съезд партии пройдет во второй половине декабря
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря, скорее всего, будет одноэтапным, сообщил РИА Новости сенатор, заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Вторая половина декабря", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Перминов уточнил, что съезд, "скорее всего", будет одноэтапным.
Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин
сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.
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