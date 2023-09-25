https://ria.ru/20230925/sezd-1898463873.html

Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря

Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря - РИА Новости, 25.09.2023

Съезд "Единой России" пройдет во второй половине декабря

Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря, скорее всего, будет одноэтапным, сообщил РИА Новости сенатор, заместитель секретаря Генсовета партии... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:10

2023-09-25T12:10

2023-09-25T12:15

единая россия

политика

сергей перминов

александр сидякин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941654_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_aeb4507ae0ba4076b2660aa6feeed93b.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря, скорее всего, будет одноэтапным, сообщил РИА Новости сенатор, заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Вторая половина декабря", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Перминов уточнил, что съезд, "скорее всего", будет одноэтапным.Ранее глава центрисполкома партии Александр Сидякин сообщил РИА Новости, что съезд планируется провести в конце 2023 года.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895428733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, политика, сергей перминов, александр сидякин