https://ria.ru/20230925/serial-1898469038.html

Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года

Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года - РИА Новости, 25.09.2023

Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года

Художественный сериал на основе реальных событий "20/22", снятый в Мариуполе, покажут в феврале 2024 года. Это указано в каталоге новых проектов, поддержанных... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:41

2023-09-25T12:41

2023-09-25T12:41

культура

мариуполь

москва

московская область (подмосковье)

институт развития интернета

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Художественный сериал на основе реальных событий "20/22", снятый в Мариуполе, покажут в феврале 2024 года. Это указано в каталоге новых проектов, поддержанных Институтом развития интернета."Съемки этого проекта проходили весной и летом этого года в Мариуполе и вызвали большой резонанс. Сериал "20/22", как нам кажется, может стать одним из первых объемных художественных высказываний об СВО", — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.Фильм также снимали в Москве, Подмосковье и Ростовской области.Герой сериала Данила, руководствуясь убеждениями, отправляется добровольцем на Донбасс. Он едет помогать с гуманитарной миссией. Его девушка Алиса категорически против спецоперации, но, когда Данила перестает выходить на связь, тоже отправляется на территорию ЛДНР.В фильме снялись Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Александр Югов, Алексей Шевченков и другие. Режиссером выступил Андрей Симонов.В каталоге ИРИ указано, что четыре серии продолжительностью 52 минуты выйдут на Первом канале и платформе "Кино1ТВ".

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/zelenskiy-1887927189.html

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москва

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

мариуполь, москва, московская область (подмосковье), институт развития интернета