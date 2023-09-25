https://ria.ru/20230925/serial-1898469038.html
Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года
Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года - РИА Новости, 25.09.2023
Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года
Художественный сериал на основе реальных событий "20/22", снятый в Мариуполе, покажут в феврале 2024 года. Это указано в каталоге новых проектов, поддержанных... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:41
2023-09-25T12:41
2023-09-25T12:41
культура
мариуполь
москва
московская область (подмосковье)
институт развития интернета
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Художественный сериал на основе реальных событий "20/22", снятый в Мариуполе, покажут в феврале 2024 года. Это указано в каталоге новых проектов, поддержанных Институтом развития интернета."Съемки этого проекта проходили весной и летом этого года в Мариуполе и вызвали большой резонанс. Сериал "20/22", как нам кажется, может стать одним из первых объемных художественных высказываний об СВО", — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.Фильм также снимали в Москве, Подмосковье и Ростовской области.Герой сериала Данила, руководствуясь убеждениями, отправляется добровольцем на Донбасс. Он едет помогать с гуманитарной миссией. Его девушка Алиса категорически против спецоперации, но, когда Данила перестает выходить на связь, тоже отправляется на территорию ЛДНР.В фильме снялись Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Александр Югов, Алексей Шевченков и другие. Режиссером выступил Андрей Симонов.В каталоге ИРИ указано, что четыре серии продолжительностью 52 минуты выйдут на Первом канале и платформе "Кино1ТВ".
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/zelenskiy-1887927189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, москва, московская область (подмосковье), институт развития интернета
Культура, Мариуполь, Москва, Московская область (Подмосковье), Институт развития интернета
Снятый в Мариуполе сериал покажут в феврале 2024 года
Снятый в Мариуполе сериал "20/22" покажут в феврале 2024 года
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Художественный сериал на основе реальных событий "20/22", снятый в Мариуполе, покажут в феврале 2024 года. Это указано в каталоге новых проектов, поддержанных Институтом развития интернета.
«
"Съемки этого проекта проходили весной и летом этого года в Мариуполе и вызвали большой резонанс. Сериал "20/22", как нам кажется, может стать одним из первых объемных художественных высказываний об СВО", — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Фильм также снимали в Москве, Подмосковье и Ростовской области.
Герой сериала Данила, руководствуясь убеждениями, отправляется добровольцем на Донбасс. Он едет помогать с гуманитарной миссией. Его девушка Алиса категорически против спецоперации, но, когда Данила перестает выходить на связь, тоже отправляется на территорию ЛДНР.
В фильме снялись Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Александр Югов, Алексей Шевченков и другие. Режиссером выступил Андрей Симонов.
В каталоге ИРИ указано, что четыре серии продолжительностью 52 минуты выйдут на Первом канале и платформе "Кино1ТВ".
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