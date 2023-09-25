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В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире - РИА Новости, 25.09.2023
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12:42 25.09.2023 (обновлено: 12:54 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/serby-1898469997.html
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире - РИА Новости, 25.09.2023
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире
Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:42
2023-09-25T12:54
в мире
косово
сербия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов были убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. "Она (ситуация - ред.) крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная. Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение в Косово и Метохии. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в отношении сербов в Косово очень часто организуются разные провокации, на этом фоне всегда возникает шумиха.МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898459045.html
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в мире, косово, сербия, россия, дмитрий песков
В мире, Косово, Сербия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире

Песков: Россия отмечает предвзятое отношение к сербам из-за ситуации в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuЧлены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов были убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
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"Она (ситуация - ред.) крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная. Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение в Косово и Метохии. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в отношении сербов в Косово очень часто организуются разные провокации, на этом фоне всегда возникает шумиха.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.
Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
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