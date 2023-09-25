https://ria.ru/20230925/serby-1898469997.html

В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире

В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире - РИА Новости, 25.09.2023

В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире

Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:42

2023-09-25T12:42

2023-09-25T12:54

в мире

косово

сербия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов были убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. "Она (ситуация - ред.) крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная. Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение в Косово и Метохии. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в отношении сербов в Косово очень часто организуются разные провокации, на этом фоне всегда возникает шумиха.МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.

https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html

https://ria.ru/20230925/kosovo-1898459045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, сербия, россия, дмитрий песков