https://ria.ru/20230925/serby-1898469997.html
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире - РИА Новости, 25.09.2023
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире
Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:42
2023-09-25T12:42
2023-09-25T12:54
в мире
косово
сербия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов были убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. "Она (ситуация - ред.) крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная. Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение в Косово и Метохии. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в отношении сербов в Косово очень часто организуются разные провокации, на этом фоне всегда возникает шумиха.МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, россия, дмитрий песков
В мире, Косово, Сербия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире
Песков: Россия отмечает предвзятое отношение к сербам из-за ситуации в Косово
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово крайне непростая, напряженная и потенциально опасная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам и внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов были убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
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"Она (ситуация - ред.) крайне непростая. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам. Это такая традиционная линия несбалансированная. Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим", - сказал Песков журналистам, комментируя обострение в Косово и Метохии. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в отношении сербов в Косово очень часто организуются разные провокации, на этом фоне всегда возникает шумиха.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.
Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
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