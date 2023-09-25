https://ria.ru/20230925/senator-1898606756.html

Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США

Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США - РИА Новости, 25.09.2023

Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США

Обвиненный в коррупции глава международного комитета сената США Роберт Менендес выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сохранит кресло в верхней... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:35

2023-09-25T23:35

2023-09-25T23:35

в мире

египет

роберт менендес

сша

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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Обвиненный в коррупции глава международного комитета сената США Роберт Менендес выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сохранит кресло в верхней палате конгресса. На прошлой неделе прокуратура предъявила Менендесу и его супруге обвинения в оказании за взятки содействия трем землякам-бизнесменам и властям Египта. "Я осознаю, что это будет мое самое большое сражение. Но, как я говорил на протяжении всего процесса, я твердо верю, что, когда будут представлены все факты, меня не только оправдают, но я и останусь старшим сенатором от Нью-Джерси", - сказал Менендес, выступив с заявлением для СМИ. Он заявил, что не делал поблажек для Египта, скрупулезно проверяя выделяемую ему военную помощь и критикуя власти страны за нарушения прав человека. Менендес утверждает, что полмиллиона долларов, найденные у него при обыске, были не взяткой, а сделанным по старой кубинской привычке запасом наличности на черный день. "Тридцать лет я снимал тысячи долларов с моих личных сберегательных счетов и хранил на черный день – из-за истории моей семьи, которой грозили конфискации на Кубе", - сказал сенатор. На период разбирательства Менендеса отстранили от должности председателя международного комитета, но работу в сенате он продолжает.

https://ria.ru/20230923/kishinev-1898207043.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

египет

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в мире, египет, роберт менендес, сша