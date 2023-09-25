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Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США
Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США - РИА Новости, 25.09.2023
Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США
Обвиненный в коррупции глава международного комитета сената США Роберт Менендес выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сохранит кресло в верхней... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:35
2023-09-25T23:35
2023-09-25T23:35
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Обвиненный в коррупции глава международного комитета сената США Роберт Менендес выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сохранит кресло в верхней палате конгресса. На прошлой неделе прокуратура предъявила Менендесу и его супруге обвинения в оказании за взятки содействия трем землякам-бизнесменам и властям Египта. "Я осознаю, что это будет мое самое большое сражение. Но, как я говорил на протяжении всего процесса, я твердо верю, что, когда будут представлены все факты, меня не только оправдают, но я и останусь старшим сенатором от Нью-Джерси", - сказал Менендес, выступив с заявлением для СМИ. Он заявил, что не делал поблажек для Египта, скрупулезно проверяя выделяемую ему военную помощь и критикуя власти страны за нарушения прав человека. Менендес утверждает, что полмиллиона долларов, найденные у него при обыске, были не взяткой, а сделанным по старой кубинской привычке запасом наличности на черный день. "Тридцать лет я снимал тысячи долларов с моих личных сберегательных счетов и хранил на черный день – из-за истории моей семьи, которой грозили конфискации на Кубе", - сказал сенатор. На период разбирательства Менендеса отстранили от должности председателя международного комитета, но работу в сенате он продолжает.
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в мире, египет, роберт менендес, сша
В мире, Египет, Роберт Менендес, США
Обвиненный в коррупции Менендес уверен, что останется сенатором США
Обвиненный в коррупции Роберт Менендес уверен, что останется сенатором США
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Обвиненный в коррупции глава международного комитета сената США Роберт Менендес выразил уверенность, что он будет оправдан судом и сохранит кресло в верхней палате конгресса.
На прошлой неделе прокуратура предъявила Менендесу и его супруге обвинения в оказании за взятки содействия трем землякам-бизнесменам и властям Египта
.
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"Я осознаю, что это будет мое самое большое сражение. Но, как я говорил на протяжении всего процесса, я твердо верю, что, когда будут представлены все факты, меня не только оправдают, но я и останусь старшим сенатором от Нью-Джерси", - сказал Менендес, выступив с заявлением для СМИ.
Он заявил, что не делал поблажек для Египта, скрупулезно проверяя выделяемую ему военную помощь и критикуя власти страны за нарушения прав человека.
Менендес утверждает, что полмиллиона долларов, найденные у него при обыске, были не взяткой, а сделанным по старой кубинской привычке запасом наличности на черный день. "Тридцать лет я снимал тысячи долларов с моих личных сберегательных счетов и хранил на черный день – из-за истории моей семьи, которой грозили конфискации на Кубе", - сказал сенатор.
На период разбирательства Менендеса отстранили от должности председателя международного комитета, но работу в сенате он продолжает.
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