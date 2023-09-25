https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898528014.html
США внесли в санкционные списки пять российских компаний
США внесли в санкционные списки пять российских компаний - РИА Новости, 26.09.2023
США внесли в санкционные списки пять российских компаний
США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T16:04
2023-09-25T16:04
2023-09-26T00:08
сша
россия
китай
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин.Как говорится в публикации, размещенной в федеральном регистре, санкции касаются организаций, которые "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".Всего под ограничения попали 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.Российские юрлица подвергли ограничениям за "сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США", в том числе за помощь подсанкционным компаниям.Среди российских компаний, оказавшихся в списке, помимо "ВСМПО-Ависма" значатся Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
https://ria.ru/20230921/es-1897720010.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, санкции в отношении россии
США, Россия, Китай, Санкции в отношении России
США внесли в санкционные списки пять российских компаний
Минфин США ввел санкции против корпорации "ВСМПО-Ависма"
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.
США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин
.
Как говорится в публикации, размещенной в федеральном регистре, санкции касаются организаций, которые "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США
".
Всего под ограничения попали 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.
Российские юрлица подвергли ограничениям за "сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США", в том числе за помощь подсанкционным компаниям.
Среди российских компаний, оказавшихся в списке, помимо "ВСМПО-Ависма" значатся Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
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