Рейтинг@Mail.ru
США внесли в санкционные списки пять российских компаний - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 25.09.2023 (обновлено: 00:08 26.09.2023)
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898528014.html
США внесли в санкционные списки пять российских компаний
США внесли в санкционные списки пять российских компаний - РИА Новости, 26.09.2023
США внесли в санкционные списки пять российских компаний
США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T16:04
2023-09-26T00:08
сша
россия
китай
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин.Как говорится в публикации, размещенной в федеральном регистре, санкции касаются организаций, которые "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".Всего под ограничения попали 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.Российские юрлица подвергли ограничениям за "сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США", в том числе за помощь подсанкционным компаниям.Среди российских компаний, оказавшихся в списке, помимо "ВСМПО-Ависма" значатся Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
https://ria.ru/20230921/es-1897720010.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b042cedeb2d75f07951977d44962603f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, китай, санкции в отношении россии
США, Россия, Китай, Санкции в отношении России
США внесли в санкционные списки пять российских компаний

Минфин США ввел санкции против корпорации "ВСМПО-Ависма"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США
Флажок на машине посла США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флажок на машине посла США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США ввели санкции против пяти компаний из России, включая производителя титана, корпорацию "ВСМПО-Ависма", сообщил американский Минфин.
Как говорится в публикации, размещенной в федеральном регистре, санкции касаются организаций, которые "действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США".
Всего под ограничения попали 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.
Российские юрлица подвергли ограничениям за "сговор с целью нарушения мер экспортного контроля США", в том числе за помощь подсанкционным компаниям.
Среди российских компаний, оказавшихся в списке, помимо "ВСМПО-Ависма" значатся Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
СМИ: в ЕС используют "Википедию" для обоснования санкций против россиян
21 сентября, 11:04
 
СШАРоссияКитайСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала