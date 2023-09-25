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Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян - РИА Новости, 25.09.2023
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09:32 25.09.2023 (обновлено: 10:27 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян
Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:32
2023-09-25T10:27
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финляндия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. &quot;Да, санкции действительно вредят обычным людям. &lt;…&gt; Но я не думаю, что у нас есть выбор&quot;, — заявила она в интервью газете The Washington Post.Как добавила Валтонен, "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". Кроме того, по ее словам, если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, "возможно, Украины бы не было", а Москва стала бы "очень сильной", что "невыгодно" Финляндии и ее союзникам. После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян

Глава МИД Финляндии: санкции вредят обычным россиянам, но у Хельсинки нет выбора

© AFP 2023 / JUSSI NUKARIМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / JUSSI NUKARI
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян.
«

"Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор", — заявила она в интервью газете The Washington Post.

Как добавила Валтонен, "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".
Кроме того, по ее словам, если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, "возможно, Украины бы не было", а Москва стала бы "очень сильной", что "невыгодно" Финляндии и ее союзникам.
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Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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