https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html

Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян

Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян

Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:32

2023-09-25T09:32

2023-09-25T10:27

в мире

финляндия

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898429502_0:46:3074:1775_1920x0_80_0_0_8ec61c807e815dc661b176f57492635d.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. "Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор", — заявила она в интервью газете The Washington Post.Как добавила Валтонен, "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". Кроме того, по ее словам, если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, "возможно, Украины бы не было", а Москва стала бы "очень сильной", что "невыгодно" Финляндии и ее союзникам. После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230922/menendes-1898067839.html

https://ria.ru/20230916/finlyandiya-1896646609.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии